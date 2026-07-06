Yorgelys Delgado, la integrante del Club de los Tigritos, que fue hallada sin vida junto a su madre

Yorgelys Delgado junto a su madre, ambas fallecieron tras el derrumbe del edificio en el que residían, por los terremotos en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz venezolana Yorgelys Delgado, recordada por formar parte del exitoso programa infantil "El Club de los Tigritos" y por sus actuaciones en varias producciones televisivas de la década de 1990, fue encontrada sin vida junto a su madre, Gladys Escalona de Delgado, tras permanecer desaparecidas desde los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

La noticia fue confirmada por sus familiares el viernes 3 de julio, luego de nueve días de intensas labores de búsqueda y rescate en el edificio Coral Beach, en el estado de La Guaira, donde ambas quedaron atrapadas tras el colapso de la estructura provocado por los sismos.

En un comunicado difundido por la familia, los allegados expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido durante los días de incertidumbre y solicitaron respeto y privacidad en medio del duelo.

"Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejaron en quienes las conocieron", señalaron.

La muerte de Delgado ha generado numerosas muestras de pesar entre figuras del entretenimiento venezolano que compartieron con ella durante los primeros años de su carrera.

El cantante Servando Primera publicó en sus redes sociales una fotografía junto a la actriz tomada en la época de El Club de los Tigritos, acompañada únicamente por un emoji de corazón roto. Su hermano, Florentino Primera, compartió un video de aquellos años y escribió: "Niña trabajadora, te llevas nuestro respeto y amor".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/httpswwwinstagramcompdorc1lid-uu-17-537c3e7f.jpg

Por su parte, el actor y cantante René Velazco difundió un video con escenas que protagonizó junto a Delgado y le dedicó un emotivo mensaje para despedirla.

Una figura de la televisión infantil y juvenil

Yorgelys Delgado alcanzó la popularidad en la década de 1990 gracias a su participación en El Club de los Tigritos, uno de los programas infantiles más exitosos de la televisión venezolana y plataforma de lanzamiento de numerosos artistas.

Posteriormente consolidó su carrera como actriz en las telenovelas Entre tú y yo y De sol a sol, donde interpretó el personaje de Fabiana y compartió elenco con integrantes del fenómeno musical Salserín, una de las agrupaciones juveniles más populares de la época.

Su fallecimiento ha sido lamentado por colegas, amigos y seguidores, quienes la recuerdan por su trabajo en la televisión venezolana y por el legado que dejó en una generación que creció viéndola en la pantalla.

Leer más Buscan a la actriz venezolana Yorgelis Delgado y su madre tras derrumbe por terremotos en Venezuela