Músicapress reúne a las voces que están transformando la industria

La sexta edición de Músicapress reunió a artistas, productores, ejecutivos y expertos nacionales e internacionales. ( FUENTE EXTERNA )

La sexta edición del Congreso Músicapress, celebrada en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, reunió a artistas, productores, académicos, ejecutivos de la industria y gestores culturales en una jornada de formación, análisis y networking, consolidándose como uno de los principales espacios de capacitación y reflexión para el sector musical dominicano.

El evento, concebido y organizado por Milian Reyes Solano, inició con el registro de los participantes y las palabras de bienvenida de la organizadora, quien destacó el enorme potencial creativo de la República Dominicana y llamó a valorar la riqueza del talento nacional, fortalecer la industria mediante la formación y ampliar las oportunidades para artistas y profesionales del sector.

Asimismo, resaltó la participación de invitados internacionales como el productor español José Domenech y el experto en mercadeo musical Marcelo Rebolledo.

Durante la ceremonia de apertura también se rindió un minuto de aplausos al reconocido intérprete Alex Bueno, en homenaje a su trayectoria artística.

Un espacio para fortalecer la música dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/whatsapp-image-2026-07-07-at-73530-pm-a5e5fe5d.jpeg El congreso concluyó con el panel La diáspora suena a RD. (FUENTE EXTERNA)

Posteriormente, el director de la Dirección General de Mecenazgo, Henry Mercedes, afirmó que la música constituye un motor de la economía creativa y destacó la importancia de profesionalizar el talento mediante la educación, el fortalecimiento de los derechos de autor y el respaldo de políticas públicas que impulsen el crecimiento sostenible de la industria cultural.

Además, felicitó a Milian Reyes Solano y al equipo organizador por consolidar el Congreso Músicapress como un Proyecto de Interés Cultural.

La agenda académica abordó algunos de los temas más relevantes para la industria actual.

El abogado Francisco Caamaño presentó la conferencia " Educación financiera para artistas : del adelanto al negocio sostenible", mientras que la músico y académica Patricia Logroño ofreció "Monetizando mi Pasión", enfocada en las oportunidades económicas para los creadores.

La doctora Alexandra Hichez desarrolló la ponencia "Música, cerebro y emociones: El impacto de la salud mental en los artistas", complementada con la proyección del video Alucinaciones de Leia, del artista plástico Benjamín Cruz, una propuesta audiovisual que reflexiona sobre la salud mental desde el arte.

Como parte de las actividades de vinculación profesional, se realizó una rueda de negocios entre artistas y ejecutivos de la industria musical, generando espacios de intercambio y posibles alianzas estratégicas.

En la jornada vespertina, Marcelo Rebolledo impartió la conferencia "Cómo vender tu música en la era de la saturación", compartiendo estrategias para destacar en un mercado altamente competitivo.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento al maestro Ramón Orlando por sus 50 años de trayectoria artística. La distinción fue entregada por Víctor Roque Jr., Senior Director A&R para Latinoamérica de Symphonic Distribution, en homenaje a una de las figuras más influyentes de la música dominicana.

La programación continuó con el panel "Típico 2.0: El nuevo ritmo de la industria", integrado por Robert Liriano, La Doncella del Acordeón y Raquel Arias; seguido de "Del Dial al Streaming: La vigencia de la radio en la era digital", con la participación de Annina Rodríguez, Jesús Nova y Dariel Minaya.

También se desarrolló la conferencia "Soy artista, ¿y ahora qué? BipMusik responde", a cargo del productor español José Domenech y la cantautora paraguaya Belén, quienes compartieron herramientas para impulsar carreras musicales en el entorno digital.

El congreso concluyó con el panel "La diáspora suena a RD", donde Manuel Paulino, Jae Camilo y Ronny Dae analizaron el impacto de los artistas dominicanos radicados en el exterior y su aporte a la proyección internacional de la música nacional.