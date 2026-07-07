El reinado continúa: Daddy Yankee alcanza su número uno 31 en Billboard Latin Airplay

Daddy Yankee amplía su récord en la música latina al conquistar por trigésima primera ocasión el primer lugar del Billboard Latin Airplay con "Echo (FIFA World Cup 2026)", la canción oficial de la banda sonora del Mundial de la FIFA 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El legado de Daddy Yankee continúa escribiendo nuevos capítulos. El artista puertorriqueño volvió a conquistar la cima de la industria musical al alcanzar el primer lugar de la lista Billboard Latin Airplay con "Echo (FIFA World Cup 2026)", tema oficial de la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que interpreta junto a la cantante jamaicana Shenseea.

Con este nuevo logro, Daddy Yankee suma 31 canciones número uno en el Latin Airplay de Billboard, consolidándose como uno de los artistas más exitosos e influyentes en la historia de la música latina.

El éxito también representa un momento decisivo para Shenseea, quien consigue por primera vez liderar este prestigioso listado, marcando un importante hito en su carrera internacional.

"Echo" sucede en la cima a "Sonríele", el anterior número uno del llamado "Big Boss", reafirmando su extraordinaria capacidad para mantenerse vigente y dominar la radio latina tras más de tres décadas de trayectoria.

Como canción oficial de la banda sonora del Mundial de la FIFA 2026, el sencillo ha logrado conectar con audiencias de distintos países al combinar la energía del mayor evento futbolístico del planeta con el estilo urbano que ha caracterizado la carrera de Daddy Yankee.

Este nuevo reconocimiento fortalece aún más el legado del artista, considerado uno de los principales responsables de la internacionalización del reguetón y de la música urbana en español. A lo largo de su carrera ha acumulado récords de ventas, reproducciones y posiciones de liderazgo en las listas musicales, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la industria.

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Con 31 números uno en Billboard Latin Airplay, Daddy Yankee reafirma una vez más su capacidad para reinventarse y mantenerse como un referente global de la música latina, mientras "Echo (FIFA World Cup 2026)" continúa acompañando la cuenta regresiva hacia la mayor fiesta del fútbol mundial.