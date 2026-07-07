Fallece a los 37 años Lauren Bennett, voz de "Party Rock Anthem"

La muerte de Lauren Bennett fue confirmada por sus excompañeras de GRL, quienes la despidieron con un emotivo mensaje en redes sociales. ( GETTY IMAGES )

La cantante Lauren Bennett, conocida por formar parte del éxito mundial del 2011 "Party Rock Anthem", falleció a los 37 años de edad.

La noticia fue confirmada por la banda GRL, quienes expresaron sus condolencias y lamentaron su pérdida a través de un comunicado en redes sociales: "Con una enorme tristeza les compartimos que ha fallecido nuestra querida Lauren".

"Tenemos el corazón roto y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotras. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó la vida de muchísimas personas, y la echaremos mucho de menos y la amaremos por siempre", manifestaron.

Bennett comenzó su carrera tras participar en X Factor y alcanzó notoriedad como integrante de Paradiso Girls, grupo que debutó en 2009 con el sencillo "Patron Tequila", que llegó al tercer lugar de la lista Billboard Dance Club Songs.

En 2011 participó en "Party Rock Anthem", uno de los mayores éxitos del grupo juvenil de la segunda década del 2000 LMFAO.

La canción permaneció seis semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100 y alcanzó el número uno en una veintena de países, convirtiéndose en uno de los temas más populares de la década.

Por el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Bennett deja una hija de seis años.

Más de Lauren Bennett

Lauren Bennett comenzó su carrera musical con solo 18 años. En 2010 su carrera explotó cuando trabajó junto a artistas reconocidos en la industria, entre los que destacan CeeLo Green y will.i.am.

Posteriormente, se unió al grupo G.R.L., liberando grandes éxitos como "Vacation", "Lighthouse" y más. Esta no es la primera vez que el grupo se ve afectado por la tragedia, pues resulta que en sus inicios, Simone Battle, una de las cantantes, se suicidó.

Después de dejar el grupo en 2015, inicio una carrera en solitario. Lanzó "Hurricane", sobre los problemas de salud mental que vio sufrir a su madre y a una amiga.