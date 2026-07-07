Papi Sánchez: "La música pasó a ser prácticamente de alquiler porque ya nadie es dueño de ella"

Papi Sánchez visitó República Dominicana para grabar tres videoclips de su próximo álbum, previsto para septiembre. ( SUMINISTRADA POR EL ARTISTA )

El intérprete y productor musical Papi Sánchez visitó recientemente la República Dominicana para grabar tres videoclips de su próximo álbum, que llegará al mercado en septiembre.

Durante su estadía, el artista, cuyo sencillo "Mi cumpleaños solo" superó el millón de reproducciones en YouTube, conversó con Diario Libre sobre su nueva producción, la industria musical y los retos de mantenerse vigente tras más de dos décadas de carrera.

-En mayo se presentó un adelanto del álbum que, según tengo entendido, saldrá en septiembre. ¿Qué expectativas tienes con este nuevo disco y qué representa para ti esta producción?

Sí, correcto. En mayo lanzamos el primer adelanto y tuvo muy buena aceptación. Luego salió otro tema más reciente y también ha tenido una excelente respuesta. Estamos muy entusiasmados con lo que viene en septiembre.

-¿Europa sigue siendo tu centro de operaciones desde donde desarrollas tu carrera?

Sí, claro. Europa sigue siendo mi base de trabajo y desde allí expandimos la música hacia otros mercados. Francia continúa siendo el epicentro de mi carrera.

-Háblanos de la propuesta musical del álbum. ¿Mantienes esa línea de fusiones? ¿Todas las canciones son composiciones tuyas?

-Este disco tiene una propuesta muy particular. Estuvimos grabando un videoclip con Stanley Javier, que ha realizado importantes trabajos con artistas urbanos. Es un director con mucha experiencia.

En dos de las canciones participaron los músicos del grupo Ninja. El sonido es salsa, pero no la salsa dominicana tradicional. Es una salsa con un estilo más "despeinao2, diferente, aunque mantiene parte de mi esencia.

-Comercialmente llevas 23 años de carrera. ¿Cómo valoras la evolución de la música latina durante todo este tiempo?

Comercialmente debuté en 2003, pero yo pertenezco a la primera generación. Empecé a finales de los años ochenta, cuando era un niño.

La industria cambió mucho desde 2005 con el modelo del streaming. La música pasó a ser prácticamente de alquiler porque ya nadie es dueño de ella. Sin embargo, leí un estudio recientemente que señala que muchos jóvenes entre 14 y 24 años están dejando de depender exclusivamente de Spotify y quieren volver a tener formatos físicos. Quieren su CD en la mano y el vinilo ha regresado.

Pienso que la gente está extrañando lo que ya no tiene. Siempre habrá cambios cada cinco años y uno debe adaptarse. El lenguaje de las canciones también cambia con el tiempo. La calle que describía Rubén Blades en los años setenta no es la misma de hoy.

-¿Cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en la música?

La tecnología nos ha convertido en personas menos preparadas porque muchos músicos dependen de la inteligencia artificial para hacer su trabajo. Pero eso siempre ha ocurrido con cada avance tecnológico. Cuando apareció la televisión muchos pensaban que el cine desaparecería y eso nunca pasó.

Tenemos que adaptarnos a los tiempos y utilizar esas herramientas, pero no permitir que ellas nos utilicen a nosotros.

-¿Tu proceso creativo sigue siendo tradicional?

Totalmente. Soy de la vieja escuela. Primero creo melodías, las grabo en mi celular y luego, cuando aparece un concepto, comienzo a desarrollar la canción. Prefiero trabajar así porque el proceso creativo tiene que llevar tu alma.

-Has desarrollado gran parte de tu carrera en Europa, pero mantienes un fuerte vínculo con República Dominicana. ¿Cómo ha sido ese recorrido?

Aprendí algo muy importante. Mi primer éxito fue aquí, en República Dominicana. Desde aquí comenzó la expansión de mi carrera y luego explotó en Francia. La música rompe la barrera del idioma. Yo escuchaba rap estadounidense cuando no hablaba inglés y no entendía las letras, pero sí sentía la emoción que transmitían. Eso mismo ocurrió conmigo en Europa. Por eso siempre digo que hay que cuidar mucho la melodía.

-Háblanos de "Sangre en el 115"

Es una salsa inspirada en el sonido de la Fania All Stars de los años setenta, en ese estilo que desarrollaron Willie Colón y Rubén Blades.

La canción cuenta la historia de dos jóvenes que salen a atracar; uno de ellos era un muchacho bueno, pero termina siendo influenciado por el otro. Es una historia narrada con lenguaje urbano moderno, pero con ese sonido clásico de los setenta. Es una fotografía de una realidad que vivimos todos los días en muchos países de Latinoamérica.

-¿Por qué elegiste a Stanley Javier para dirigir el videoclip?

Porque tiene una visión muy interesante. Normalmente me involucro mucho en todo lo que hago, pero en esta ocasión prácticamente solo le expliqué la idea y él desarrolló el proyecto. Hizo un trabajo excelente.

No vine únicamente a grabar un videoclip. En total serán tres. Después de este nos trasladamos a Santiago para grabar dos videos más con Kim Dios, un director muy talentoso que está haciendo trabajos importantes.

-Siempre has mantenido una conexión muy fuerte con tus raíces. ¿Qué significa República Dominicana para ti?

Muchísimo. Yo vengo de la radio. Fui director de emisora y participé en el proceso de abrirle espacio a la música urbana dominicana. Lamentablemente, algunos directores que llegaron después cerraron nuevamente las puertas al merengue, algo que nunca debió ocurrir.

Hoy la radio ya no determina el éxito de un artista como hace 23 años, pero hay algo positivo: los derechos de autor están mucho mejor organizados. Un éxito mediano hoy puede generar más ingresos que un gran éxito de hace dos décadas.

-¿Siempre te preocupaste por organizar tu carrera?

Sí. Desde el principio. Estuve muy ligado a la familia Vaoly, que prácticamente es parte de mi familia. Ramón Orlando fue la primera persona que me ayudó y me enseñó muchísimo. Además fui A&R en Planet Records y luego en Mayimba Music, experiencias que me permitieron entender muy bien la industria desde temprano.

-¿Qué mensaje le envías a la juventud?

Que luchen por la originalidad. Que no se dejen llevar únicamente por la viralidad ni intenten copiar lo que hacen los demás. En República Dominicana hay muchísimo talento y una riqueza cultural enorme. Tenemos que apostar por crear nuestra propia identidad.

-Después del lanzamiento del álbum y de esta etapa de promoción, ¿qué viene para Papi Sánchez?

Además de la música, soy director para una empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos. También tengo mi propia compañía de cable, Cable Legend, una oportunidad que me ha permitido desarrollarme profesionalmente fuera del escenario.

Volví a grabar porque amo la música. Económicamente me va muy bien en ese otro negocio, pero la música sigue siendo mi pasión. Para el próximo año tenemos prevista una gira importante por Europa, enfocada exclusivamente en festivales.