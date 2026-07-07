Más de 60 artistas serán los invitados de Ramón Orlando en su histórico concierto de 50 años. ( KENDRY RIVERA )

El maestro Ramón Orlando celebrará sus 50 años de trayectoria artística con una gran puesta en escena el próximo 23 de septiembre de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde compartirá escenario con más de 60 artistas nacionales e internacionales en una noche que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en la República Dominicana.

Bajo el nombre "50 años Ramon Orlando y sus amigos", la velada recorrerá las cinco décadas de trayectoria del pianista, compositor, arreglista, productor y cantante dominicano, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del merengue.

Durante un encuentro con la prensa celebrado en el hotel Catalonia Santo Domingo, el artista, junto al equipo organizador, ofreció los detalles del montaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/92b83e37-f02c-4f56-af0f-58b290134b1e-ac699ec1.jpg Ramón Orlando dio detalles del concierto el próximo 23 de septiembre en el Estadio Olímpico.

La producción ejecutiva estará a cargo de EW Shows, presidida por Fernando Fernández, mientras que la producción técnica será responsabilidad de Evenworks, dirigida por Mario Fernández, empresa encargada del escenario, el sistema de sonido, la iluminación y toda la infraestructura del evento.

Un tributo a cinco décadas de éxitos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/d505a329-a6d4-46b9-a970-fc3a42e02e9c-d234d20e.jpg Ramón Orlando interpretará los éxitos de su orquesta y composiciones para otros artistas.

Los organizadores explicaron que la presentación rendirá homenaje al legado artístico de Ramón Orlando, quien desde la década de 1970 ha dejado una huella imborrable en la música dominicana, tanto al frente de sus agrupaciones como autor de numerosos éxitos interpretados por otros artistas.

La puesta en escena incluirá más de seis horas de música en vivo, dentro de una jornada complementada con una producción audiovisual especialmente diseñada para el principal escenario deportivo del país. Siendo uno de los eventos de música en vivo de mayor duración realizados en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Un desfile de estrellas

La celebración reunirá a reconocidas figuras del merengue, la bachata y la música popular dominicana que han compartido escenarios o grabaciones con Ramón Orlando a lo largo de su carrera.

Entre los invitados confirmados figuran Aramis Camilo, Bonny Cepeda, Carlos Alfredo Fatule, Carlos David, Conjunto Quisqueya, Cuco Valoy, Eddy Herrera, El Blachy, El Jeffrey, El Prodigio, Elvis Crespo, Estefany Constanza.

Así como Fernando Villalona, Fénix Ortiz, Frank Reyes, Gaby Arias, Henry García, Jandy Ventura y El Legado, John Salgado, José Alberto El Canario, Joseph Fonseca, Josie Esteban, Jura Valoy, Kiko El Presidente, Kinito, Krispi, Los Hermanos Rosario, Maridalia Hernández.

También actuarán, Martha Candela, Martha Heredia, Melina León, Mente Abierta, Michel El Buenón, Miguel Miguel, Milly Quezada, Miriam Cruz, Monchy Capricho, Nathalie Hazim, Omega, Pablo Martínez, Pável Núñez, Peña Suazo, Peter Cruz, Pochy Familia, Rafeli Rosario, Ray Polanco, Richie Cepeda, Robert Liriano, Sergio Vargas, Sexappeal, Sujeto Oro, Tito Swing, Vakero y Allendy, además de otros invitados nacionales e internacionales que serán anunciados próximamente.

Un legado que trasciende generaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/82c7cbf7-f9dc-406e-8a37-e80526927d4b-42166d10.jpg Algunos de los reconocimientos que ha recibido el artista dominicano.

Nacido el 29 de julio de 1959, en Manoguayabo, Ramón Orlando Valoy es hijo del legendario merenguero Cuco Valoy y de Natividad Ramona García.

Desde muy joven mostró un talento excepcional para la música. En 1975 ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde obtuvo el título de maestro de piano.

Su carrera profesional comenzó a los 14 años como integrante de La Tribu, la orquesta de su padre, en la que se desempeñó como pianista, arreglista, compositor y cantante.

En 1986 creó la Orquesta Internacional, agrupación con la que consolidó una exitosa trayectoria, reconocida con múltiples galardones nacionales e internacionales.

Representó a la República Dominicana en el Festival de Música Caribeña, celebrado en Bélgica en 1990, y dos años más tarde recibió el Premio Soberano, compartido con Juan Luis Guerra.

En 1993 fundó Los Cantantes, agrupación con la que popularizó el éxito "El venao", una canción que alcanzó los primeros lugares de difusión en América y Europa.

Su recorrido artístico también incluye presentaciones como concertista junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, producciones de música cristiana y una amplia labor como compositor y productor de importantes intérpretes dominicanos y extranjeros.

Con decenas de reconocimientos, entre ellos premios Casandra y Soberano, nominaciones a los Latin Grammy y un catálogo de composiciones que forman parte del patrimonio musical dominicano, Ramón Orlando llegará al Estadio Olímpico para celebrar medio siglo de una trayectoria que ha dejado una huella profunda en la historia del merengue.

Las boletas están a la venta en www.tuboleta.com.do.