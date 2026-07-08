Presentan "Corazón de fiesta", la canción oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El grupo Ilegales interpreta "Corazón de fiesta", la canción oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuyo videoclip fue grabado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. En la imagen se observa a Colí, la mascota oficial de los juegos posando con la antorcha. ( FUENTE EXTERNA )

La cuenta regresiva para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sumó este martes un nuevo capítulo con el lanzamiento oficial de "Corazón de fiesta", la canción que acompañará una de las mayores citas deportivas de la región y que busca transmitir el entusiasmo, la unión y el orgullo que caracterizan a Centroamérica y el Caribe.

El tema es interpretado por el reconocido grupo dominicano Ilegales, fue escrito por su líder, Vladimir Dotel, y producido por Antonio González, combinando el ritmo contagioso de la agrupación con un mensaje de celebración e integración regional.

Con una propuesta cargada de energía, "Corazón de fiesta" invita a atletas, voluntarios y aficionados a vivir desde ahora la emoción de unos Juegos que prometen marcar un hito para el deporte regional y para la República Dominicana, país anfitrión de esta edición.

Como parte del lanzamiento, también fue presentado el videoclip oficial de la canción, dirigido por Alberto Zayas y con coreografía de Marcos Taveras.

La producción audiovisual fue filmada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, escenario que acogerá la ceremonia inaugural de los Juegos, y combina música, danza, deporte e identidad dominicana en una puesta en escena que resalta la riqueza cultural del país y el espíritu festivo del evento.

Los organizadores destacan que el audiovisual refleja la esencia de una competencia que va más allá del deporte, al convertirse en un espacio de encuentro entre las naciones de Centroamérica y el Caribe.

Sobre los juegos

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con competencias en 40 disciplinas deportivas distribuidas en diferentes sedes oficiales de la República Dominicana .

y del Caribe se celebrarán del al 8 de agosto, con competencias en 40 disciplinas deportivas distribuidas en diferentes sedes oficiales de la . El evento reunirá a miles de atletas de los países de la región, consolidándose como la principal competencia multideportiva de Centroamérica y el Caribe y una plataforma para promover el intercambio cultural, la excelencia deportiva y la integración entre los pueblos.