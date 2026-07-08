Diómedes Jiménez: "Se promueve la música urbana más superficial porque conviene al sistema"

Oriundo de Cotuí y egresado de la Escuela de Música de la UASD, Diómedes Jiménez es un multiinstrumentista e intérprete de diversos géneros musicales. ( FUENTE EXTERNA )

Oriundo de Cotuí y egresado de la Escuela de Música de la UASD, Diómedes Jiménez es un multiinstrumentista e intérprete de diversos géneros musicales. Aunque ha explorado múltiples sonoridades a lo largo de su carrera, confiesa que el jazz ocupa un lugar especial entre sus pasiones.

En una conversación con Diario Libre, el también intérprete de rap alternativo habla con franqueza sobre su trayectoria, sus proyectos más recientes y el lanzamiento de su nuevo sencillo.

Además, comparte su visión crítica sobre los fenómenos musicales que dominan la escena artística dominicana, una mirada reflexiva que se ha convertido en uno de los rasgos distintivos de su personalidad.

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¿Cómo te inicias en la música?

Yo desde chamaquito tenía ese impulso, ese deseo de hablarle a la gente a través de la música, pero es más o menos a los 21 cuando entro a la carrera de música en la UASD y tomo otra perspectiva.

En 2015 me lo tomé más en serio y realicé grandes cambios y sacrificios por mi carrera, incluido terminar con mi novia de entonces, para dedicarme de lleno a esto.

Tú has alternado tu carrera como músico e intérprete con la labor docente, ¿qué tal la experiencia?

Sí, he impartido docencia tanto a nivel público como privado, enseñando a niños, es una tarea muy bonita en realidad.

También, gracias a una fundación en la que trabajé tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y aquello me permitió aprender a dirigir coros infantiles, así pude ver en potencial que tienen los niños y hacer cosas que no sabía que se podían hacer en la música.

Una de tus facetas musicales es la de exponente de rap y eso parece un poco atípico en alguien con tu formación en música clásica. porque con este género suele repetirse algo similar a lo que Juan Bosch decía: 'que el güirero no es músico', ¿lo es el rapero?

Muy acertado, gracias por traerlo a colación, ese es un bello y amplio debate. Lo que se conoce como música de manera popular incluye melodía y armonía, pero sucede que todo lo que trae ritmo también es música.

De hecho, el ritmo es la base de todo; el caso de Bosch con la güira, yo lo entendí, no lo comparto del todo, pero el maestro lo que intentaba decir era que ese instrumento no traía melodía ni armonía, pero obviamente tiene ritmo.

El rap es una herramienta muy fuerte porque, sin la melodía y la armonía de unos acordes, habilita al ser humano a expresar a través de la poesía o de un verso libre una denuncia, un sentimiento y eso se hace con ritmo. ¡Desde esa perspectiva claro que es música!

Parte de tu formación también incluye estudios en Estados Unidos, háblanos un poco de ello.

Estuve allí en el Young People's Chorus of New York City, también en Tennessee en Lee University, donde participé en cursos y talleres sobre composición y estructuras corales. Eso me brindó otras herramientas que pude complementar con la formación de aquí y ampliaron mi visión.

Acabas de grabar el tema "Responde el teléfono", donde realizas un guiño a tus raíces cibaeñas al cantar con la i.

Sí, se trata de una bachata fusión con un poco de beat electrónico que combina elementos del hip hop y trap. Es una canción de desamor que expone un poco las cosas que un hombre o una mujer se puede imaginar cuando no le contestan el teléfono.

Decidí cantar con la i como una especie de homenaje a la región de donde vengo, el Cibao y mi pueblo Cotuí, me gusta cómo suena la i.

La música urbana está en su mejor momento, pero los temas que se escuchan tienen una prosa que invita a buscar dinero fácil, promueven el consumo de drogas y la promiscuidad. ¿A qué crees que obedece esa tendencia?

En el barrio hay un talento increíble, jóvenes que escriben y cantan bellísimo.

La música urbana es mucho mejor de lo que escuchamos, pero la que van a promover es efectivamente la más superficial, "la más gánster", la que tiene los mensajes más negativos, porque es lo que quieren los gobiernos y las fuerzas que dirigen el sistema.

Cuando promueven la búsqueda de dinero fácil o la droga están creando una pantalla o una visión general para que el poder que yace en algo tan bello como la música nunca trascienda porque no es conveniente para el sistema.

¿Qué mensaje le daría al joven que desea incursionar en la música y no encuentra la forma?

Que trate de independizarse lo más que se pueda y aprenda a usar todas las herramientas para hacer música, hay muchas herramientas hoy día.

El artista no solamente es artista, es una empresa y esa empresa necesita presupuesto y la materia prima de esta es la música. Que nunca duden de lo que hay en su corazón.