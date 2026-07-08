La Real Tukiti aborda la violencia policial en su nuevo sencillo

La Real Tukiti presentó el sencillo "Déjame crecer, no me mate", inspirado en la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes y en las manifestaciones registradas en Herrera. ( FUENTE EXTERNA )

La Real Tukiti presentó el sencillo "Déjame crecer, no me mate", una canción inspirada en la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, quien falleció recientemente durante un incidente con un agente de la Policía Nacional en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera.

De acuerdo con una nota de prensa, la producción aborda el tema del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y recoge mensajes que reclaman justicia y cambios en los procedimientos policiales.

Entre sus letras incluye consignas como "Basta ya de abusos policiales" y "Justicia para nuestra juventud", en referencia a las manifestaciones realizadas por residentes de Herrera tras el hecho.

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La Real Tukiti se dio a conocer a temprana edad dentro de la música urbana en plataformas digitales y escenarios locales.

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