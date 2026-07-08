Natalia Jiménez rompe en llanto al anunciar que ganó la batalla legal por la custodia de su hija

Natalia Jiménez se emociona al hablar de la victoria legal que logró respecto a la custodia de su hija. En la imagen de archivo la vemos llorar durante un concierto. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante española Natalia Jiménez compartió uno de los momentos más emotivos de su vida personal al anunciar, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que obtuvo una importante victoria en la prolongada batalla legal que ha enfrentado por los derechos de crianza de su hija, Alessandra.

Visiblemente conmovida y al borde de las lágrimas, la exvocalista de La Quinta Estación explicó que un juez aprobó la relocalización de la menor, una decisión que le permitirá vivir junto a ella sin las restricciones que, durante años, complicaron aspectos esenciales de su crianza.

"Hoy es un día muy importante para mí, muy feliz para nuestra familia, porque hemos logrado que el juez acepte poder relocalizarnos con Alessandra para vivir juntos sin tantas dificultades, sin tantos frenos y poder planificar la vida que Alessandra se merece vivir, una vida sin tantos conflictos", expresó la artista.

Jiménez recordó que el proceso judicial se extendió durante varios años en Estados Unidos y estuvo marcado por largas audiencias, elevados costos legales y constantes obstáculos para ejercer plenamente como madre.

Entre las limitaciones que mencionó figuraban la imposibilidad de viajar libremente con su hija a México, decidir sobre su educación o recuperar gastos relacionados con su manutención.

La intérprete agradeció el respaldo de familiares, amigos y seguidores que la acompañaron durante este proceso, así como el trabajo de su abogada, Susan Klock, y la fe que mantuvo en la Virgen de Guadalupe.

"Todo esto se ha logrado gracias al esfuerzo de muchos años peleando. Agradezco profundamente a toda la gente que nos ha apoyado con sus oraciones, con sus palabras de aliento en momentos difíciles", manifestó.

Durante el mensaje, la cantante también aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a las mujeres que atraviesan situaciones similares, alentándolas a no rendirse pese a las dificultades.

"No pierdan la esperanza. A veces la gente espera que nos cansemos, pero como mamás tenemos que hacer lo imposible por nuestros hijos. No desfallezcan y acérquense a las personas que las quieren y busquen un refugio para su corazón", afirmó.

Asimismo, recordó uno de los momentos más difíciles de su vida al revelar que hace seis años atravesaba una bancarrota y que muchas personas llegaron a decirle que nunca lograría salir adelante.

"Hace seis años yo estaba en una bancarrota y se burlaban de mí, diciéndome que jamás iba a lograr salir adelante, y aquí estoy", concluyó emocionada, antes de agradecer el cariño de sus seguidores y expresar su ilusión por comenzar una nueva etapa junto a su hija.

Más

La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de apoyo de fanáticos y colegas, quienes celebraron el desenlace favorable de una lucha que la artista había mantenido en reserva durante varios años.