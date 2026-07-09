Exnovia de Bad Bunny obtiene fallo favorable por el uso no autorizado de su voz en dos canciones

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión favorable a la abogada Carliz de la Cruz Hernández en el caso que mantiene contra su expareja, el cantante Bad Bunny, por el uso de su voz en las canciones "Pa' ti" y "Dos mil 16".

La decisión no resuelve el litigio a favor de la demandante, pero concluye que la demanda presenta hechos plausibles sobre la existencia de una obra original y creativa, por lo que el caso deberá continuar su curso en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

De la Cruz presentó la demanda en marzo de 2023, en la que reclama una compensación de al menos 40 millones de dólares por presuntas violaciones a sus derechos de imagen, derechos morales de autor y por daños y perjuicios.

Según el expediente judicial, en 2015, cuando mantenía una relación sentimental con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, ambos idearon incorporar la frase "Bad Bunny baby" como parte de su identidad artística.

La demanda sostiene que fue el propio cantante quien le pidió grabar la expresión con su voz desde su teléfono celular.

La voz de De la Cruz fue utilizada posteriormente en la canción "Pa' ti", lanzada en 2017 junto a Bryant Myers, y años después volvió a aparecer en "Dos mil 16", tema incluido en el álbum Un verano sin ti, publicado en 2022.

La demandante también alega que la grabación fue utilizada como introducción en presentaciones en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana, sin que existiera una autorización por escrito.

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De acuerdo con la demanda , un día antes del lanzamiento de Un verano sin ti , representantes del artista se comunicaron con De la Cruz para ofrecerle 2,000 dólares por los derechos sobre la frase. Sin embargo, al no concretarse un acuerdo, el álbum fue publicado al día siguiente.

, un día antes del lanzamiento de , representantes del artista se comunicaron con De la Cruz para ofrecerle 2,000 dólares por los derechos sobre la frase. Sin embargo, al no concretarse un acuerdo, el álbum fue publicado al día siguiente. Con la determinación del Tribunal Supremo, el proceso judicial continuará en el Tribunal de San Juan, donde se evaluarán los méritos de las reclamaciones presentadas por ambas partes.

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