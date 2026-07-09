De One Direction a David Guetta: el legado de "Total Eclipse of the Heart" 44 años después

"Total Eclipse of the Heart" es la canción que hizo inmortal a Bonnie Tyler, un tema que se mantiene vigente 44 años después. ( FUENTE EXTERNA )

L a cantante británica Bonnie Tyler dejó un éxito global para la posteridad. Tyler falleció a los 75 años en un hospital en Portugal, donde recibía tratamiento por complicaciones de salud no divulgadas.

En la voz ronca y melancólica de Tyler, una hermosa rubia de Gales de ojos azules, el mundo conoció Total Eclipse of the Heart (Eclipse total del amor) en español, su mayor éxito.

Lanzada en verano de 1982, la canción fue escrita y producida por su colega y amigo Jim Steinman con la participación del vocalista canadiense Rory Dodd, quien es la voz masculina del principio del tema.

En ese año, Tyler encabezó las listas de Reino Unido, desbancando a Billie Jean de Michael Jackson, y se convirtió en un 'palo' mayor en Estados Unidos con otros tantos número uno en distintos países.

Un éxito planetario

Desde la época de los 80 en adelante, ha sido versionada por importantes artistas en inglés y en español y ha formado parte de la banda sonora de decenas de películas y series televisivas.

Lea Michele, Westlife, One Direction y David Guetta (en versión electrónica en "Together") han versionado este hit mundial.

A continuación, resumimos otras importantes voces que la hicieron brillar, pero nunca como la inigualable interpretación de Bonnie Tyler:

David Guetta "Together" 2025

El rescate más reciente del éxito que supera una vigencia de 44 años lo hizo el dj francés David Guetta y Hypaton.

El sencillo "Together" toma el histórico estribillo de Total Eclipse of the Heart en clave EDM: La producción toma la línea vocal clásica de Bonnie Tyler ("And I need you now tonight...") y la adapta a una base rítmica electrónica acelerada y sintetizadores vibrantes.

Westlife 2007

La versión de Westlife de la canción "Total Eclipse of the Heart" se incluyó originalmente en el noveno disco de estudio de la banda irlandesa titulado The Love Album, lanzado a finales de 2006. En 2007 alcanzó una alta notoriedad presentándose en el Live from Top of the Pops.

Lia Michelle en episodio de Glee 2010

Este clásico fue tocado en una escena de "Bad Reputation" (Temporada 1, episodio 17) por la actriz Lia Michelle, quien interpreta a Rachel y la acompañan los actores Jesse (Jonathan Groff), Finn (Cory Monteith) y Puck (Mark Salling). Allí, Rachel intenta disculparse con Jesse por haberlo usado, a él y a otros chicos, en un intento fallido de crear una mala reputación.

Kelly Clarkson

Kelly Clarkson, una de las artistas estadounidenses más conocidas de la década del 2000, ha realizado múltiples y potentes interpretaciones en vivo de este tema durante su programa The Kelly Clarkson Show.

En el cine y TV

Una escena famosa es "La audición de El maravilloso mago de Oz" de la película Diary of a Wimpy Kid (El diario de Greg), de 2010, una película de comedia protagonizada por Zachary Gordon, donde el jovencito Greg (Zachary Gordon) intenta convertirse en el chico más popular de la secundaria junto a su amigo Rowley.

En Bandits (2001), la comedia criminal de Bruce Willis y Cate Blanchett utiliza la canción para reforzar el contraste entre la acción, el humor negro y el romanticismo de sus personajes.

La cinta "Leyenda urbana" (1998) incluye la composición al principio, destacando por cómo el género de terror utilizó la emotividad del tema para generar tensión y contraste.

En televisión, cantidades de veces se utilizó como banda sonora para secuencias dramáticas y karaokes: How I Met Your Mother, The Office (US), Modern Family, Euphoria y Mentes Criminales.

One Direction

La inolvidable presentación de One Direction interpretando "Total Eclipse of the Heart" tuvo lugar en la séptima temporada de The X Factor UK, emitida originalmente el 30 de octubre de 2010.

Simon Cowell elogió la madurez y dedicación del grupo. Con tan solo 16 y 17 años de edad, los chicos Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik demostraron una gran templanza bajo presión.

Todos se presentaron originalmente al programa como solistas. Tras ser eliminados individualmente, los jueces Simon Cowell y Nicole Scherzinger decidieron unirlos como banda en la etapa del Bootcamp.

En Latinoamérica

Y si de cantar en karaoke se trata, y en español, Total Eclipse of The Heart en voz de la artista puertorriqueña Lisette y la mexicana Yuridia, se han encargado de extender el mito y mantener vigente la canción original de la cantante galesa en Latinoamérica.

Actualmente, la icónica grabación ha superado los mil millones de reproducciones en Spotify. En una entrevista pasada, Bonnie Tyler aseguró a la BBC que cuando la grabó creía que nadie iba a escucharla entera porque duraba ocho minutos. Pero se recortó a cuatro y el resto es historia.

Alcanzó el número uno en medio mundo y fue el mayor éxito de su carrera, con más de seis millones de copias vendidas en aquel momento.

Se va la voz de And I need you now tonight, And I need you more than ever/ And if you only hold me tight, We'll be holding on forever (Y te necesito ahora esta noche, y te necesito más que nunca/ Y si solo me abrazas fuerte, nos aferraremos para siempre), pero este tema aspira a permanecer en las presentes y futuras generaciones.