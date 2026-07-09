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UB40
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UB40 llega a Santo Domingo este fin de semana

Ali Campbell trae de regreso el sonido que convirtió al reggae-pop británico en fenómeno global este viernes 10 de julio en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua

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    UB40 llega a Santo Domingo este fin de semana
    El grupo UB40 se presenta este viernes 10 de julio a las 8:00 de la noche en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. (FUENTE EXTERNA)

    45 años de trayectoria no se resumen en un setlist, pero UB40 lo hará este viernes en Santo Domingo.

    El grupo de Birmingham, que tomó su nombre de un formulario de desempleo y terminó vendiendo más de 70 millones de discos en todo el mundo, llega al Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua con el Big Love Tour 2026, una gira que recorre los pilares de un catálogo que pocas bandas de cualquier género pueden igualar.

    Red Red Wine, Can´t Help Falling In Love, Kingston Town, entre otros clásicos, forman parte de una historia que cruzó fronteras sin traducción. Son canciones que encontraron su lugar en bodas, radios, películas y en la memoria de generaciones que quizás nunca supieron que UB40 venía de los barrios obreros de Inglaterra. 

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    Infografía
    Ali Campbell, vocalista del grupo UB40. (FUNETE EXTERNA)

    Al frente estará Ali Campbell, voz fundadora de la banda y responsable de gran parte de esa identidad sonora. Su presencia convierte esta gira en algo más que una celebración de aniversario: es el regreso de un sonido reconocible, cálido y profundamente conectado con el público.

    Producción

    La presentación en Santo Domingo está producida por ED Live. Su apuesta en esta presentación no es solo traer un nombre, sino construir una experiencia a la altura de una audiencia exigente.

    • Las boletas están disponibles en UEPA Tickets.
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