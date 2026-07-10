Savina Felix reafirma su ministerio musical con nuevo lanzamiento

Savina Felix lanza su más reciente tema "No me postraré ante otro Dios". ( FUENTE EXTERNA )

La adoradora y cantautora cristiana Savina Felix, oriunda de La Romana, continúa fortaleciendo su ministerio musical con el lanzamiento de su más reciente sencillo, "No me postraré ante otro Dios", una poderosa propuesta en merengue cristiano que proclama un mensaje de fidelidad absoluta a Jesucristo.

Reconocida por su entrega ministerial y por conectar corazones a través de la adoración, Savina Felix ha dedicado más de una década a compartir el mensaje del evangelio mediante la música.

Su trayectoria ha estado marcada por una profunda pasión por Dios y el deseo de que cada canción sea un instrumento de transformación y esperanza. Su caminar de fe comenzó desde muy temprana edad.

A los 12 años tuvo un encuentro personal con Jesús que cambió el rumbo de su vida y, a los 14 años, reafirmó su compromiso bautizándose. Desde entonces, ha dedicado su vida a honrar a Dios a través de la alabanza, llevando el mensaje de Jesucristo a iglesias, eventos y diferentes escenarios donde su música ha impactado vidas.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una sólida discografía dentro de la música cristiana, destacando canciones como "A Jehová nadie le gana", "El propósito de Dios", "El manto de Jesús", "Fuego pentecostal", "Coros pentecostales", "Perfume", "Levántate y anda", "Alabaré" y "Tengo una palabra encima", entre otras.

Con "No me postraré ante otro Dios", Savina Felix presenta una producción llena de energía y adoración, fusionando el merengue con un mensaje de convicción espiritual que invita a permanecer firmes en la fe y rendir adoración únicamente a Dios.

Este lanzamiento es impulsado por Honor a Ti Music, sello de Propiedad de Dios Music Publishing, que continúa apostando por producciones de excelencia con el propósito de llevar el mensaje de Jesucristo a través de la música a toda la comunidad de habla hispana.