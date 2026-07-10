Rapera DaniLeigh honra sus raíces dominicanas con el lanzamiento de "La Familia"

DaniLeigh reúne por primera vez a sus hermanos en una canción inspirada en la memoria de su padre. ( FUENTE EXTERNA )

Después de dedicar tiempo a acompañar a su padre durante su enfermedad, abrazar la maternidad y reenfocar su vida personal, DaniLeigh inicia una nueva etapa de su carrera con una visión más clara que nunca.

Lejos de representar un regreso, este proyecto marca el comienzo de un nuevo capítulo. Como artista independiente, DaniLeigh ya ha lanzado tres exitosos sencillos este año y continúa conectando con millones de personas alrededor del mundo. Su más reciente tema, STEP, vuelve a conquistar a la comunidad del baile, un espacio donde siempre ha brillado gracias a sus raíces como bailarina y coreógrafa.

Ahora fortalece su conexión con la República Dominicana con La Familia, el primer sencillo de una nueva etapa musical que explora con mayor profundidad su herencia latina sin perder la esencia urbana y R&B; que la ha convertido en la artista internacional que es.

La canción La Familia hace honor a su título, pues reúne por primera vez a DaniLeigh junto a sus hermanos Bella Dose y Brandon Bill$ en un homenaje a la familia, la fe y la resiliencia inspirado en la memoria de su padre, Vladimir Curiel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/00fbe5ed-0d21-4b0f-b724-2e442778d1f8-dfea3941.jpg En esta nueva etapa trabaja junto al productor dominicano Hansel Acocotealo y el equipo de FX Musical. (FUENTE EXTERNA)

El video musical fue dirigido por Victoria Curiel, madre, representante y directora creativa de los artistas, y grabado en la residencia familiar en Punta Cana, reflejando momentos reales de unión, música, oración y esperanza.

Con madre dominicana y padre oriundo de Santiago de los Caballeros, DaniLeigh siempre ha mantenido un fuerte vínculo con sus raíces. En esta nueva etapa trabaja junto al productor dominicano Hansel Acocotealo y el equipo de FX Musical para desarrollar un sonido auténtico que une la música dominicana con su identidad urbana y R&B.;

"La Familia" es solo el comienzo. Durante este verano DaniLeigh continuará presentando nueva música inspirada en sus raíces latinas mientras sigue consolidando su crecimiento como artista independiente, conectando de manera natural con el público internacional y dominicano.

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Más que una nueva etapa, este proyecto representa la evolución de una artista que continúa creciendo sin perder la esencia que la llevó al éxito mundial.