Judy Santos estrena la bachata "Tócame el alma"

La intérprete de bachata Judy Santos presentó "Tócame el alma", un sencillo que reúne la esencia del género con una interpretación cargada de sentimiento.

Se trata de una bachata profundamente romántica que habla del deseo de vivir un amor que trascienda lo superficial; una conexión capaz de tocar el alma y permanecer en el tiempo.

El tema fue escrito por Judy Santos junto a Eddie Espinal, CEO de Afinao, mientras que la producción musical estuvo a cargo de Erickson Zavala, logrando un sonido contemporáneo que respeta las raíces del género y resalta la inconfundible calidad vocal de la artista.

"Siempre he creído que las canciones más especiales son aquellas que nacen desde el corazón. 'Tócame el alma' habla precisamente de ese amor que todos anhelamos encontrar, uno que vaya más allá de las palabras y logre conectar con nuestra esencia", expresó Judy Santos.

Como parte del estreno, la artista presenta también el videoclip oficial del sencillo, producido por Kervin Pérez y la propia Judy Santos.

La propuesta audiovisual apuesta por una estética sencilla, fresca y elegante, concebida para resaltar la fuerza interpretativa de la canción y ofrecer a su comunidad un concepto visual de alta calidad, cercano y lleno de sensibilidad.

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El lanzamiento de "Tócame el alma" se suma a un año de logros para la artista. El próximo 9 de agosto, Santos se convertirá en la única artista que representará a la bachata en los escenarios principales del Capital One City Parks Foundation SummerStage, considerado uno de los festivales al aire libre más importantes de la ciudad de Nueva York.

Durante 2026, la intérprete también ha fortalecido su presencia en escenarios culturales junto a su banda en vivo, destacándose su participación en el espectáculo "Una Dosis De To'", celebrado en Nueva York, así como su acercamiento a espacios académicos mediante una presentación especial coordinada para estudiantes de Boston College.

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