Así suena la banda sonora del fin de semana

El icónico grupo británico UB40 actuará este viernes en el Jaragua. ( FUENTE EXTERNA )

Los acordes de Red Red Wine, Kingston Town y otros clásicos volverán a sonar en la República Dominicana con el esperado regreso de UB40 featuring Ali Campbell, que llega al país como parte de su Big Love World Tour.

Con la voz de Ali Campbell, cantante, compositor y miembro fundador de la agrupación británica, el concierto promete un recorrido por los éxitos que convirtieron a UB40 en una de las bandas más influyentes del reggae pop.

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Acompañado por los músicos que lo han seguido desde 2008, Campbell revivirá un repertorio el cual conquistó a varias generaciones y que sigue invitando a cantar y bailar desde los primeros acordes.

Será una noche para reencontrarse con canciones que marcaron una época y disfrutar de una puesta en escena cargada de nostalgia, buena energía y el inconfundible sonido de una banda que ha dejado huella en la historia de la música.

Su regreso al país es una oportunidad para volver a disfrutar en vivo de una banda que ha convertido sus canciones en auténticos himnos para varias generaciones.

Dónde: Teatro La Fiesta, viernes 10 de julio, 10:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets.

Nueva temporada de La cuaba

En Santiago, la música también tiene una cita especial con el regreso de La Cuaba, el tradicional espacio creado por Jochy Sánchez que, desde hace casi tres décadas, reúne a reconocidos artistas dominicanos en un ambiente cercano e íntimo.

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La nueva temporada abre con dos invitados de lujo: Adalgisa Pantaleón y Frank Ceara, quienes compartirán escenario en una velada donde las buenas canciones, las anécdotas y la cercanía con el público son parte esencial de la experiencia.

Más que un concierto, La Cuaba se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes disfrutan de la música en vivo en un formato diferente, donde intérpretes y espectadores comparten un espacio pensado para escuchar, conversar y celebrar el talento nacional.

Dónde: Bar del Gran Teatro del Cibao, viernes 10 de julio, 8:00 p.m. Boletas en el teatro.