Nathalie Peña-Comas revela que fue sometida a una cirugía de emergencia

La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas compartió esta imagen desde una clínica, donde informó que fue sometida a una cirugía de emergencia y que continúa bajo tratamiento médico, razón por la que canceló su participación en el Festival de Ópera de Verano de Viena. ( FUENTE EXTERNA )

La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas anunció este jueves que no podrá participar en el Festival de Ópera de Verano de Viena, luego de enfrentar una complicación de salud que la llevó a ser sometida a una cirugía de emergencia y permanecer hospitalizada.

La cantante dio a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía desde la sala de una clínica acompañada de un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores.

"Con mucha tristeza quiero comunicarles que este verano no podré participar en el Festival de Ópera de Verano de Viena", expresó al inicio de su comunicado.

Peña-Comas explicó que el pasado 23 de junio tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia. Tras la operación permaneció 10 días hospitalizada bajo tratamiento médico, pero apenas una semana después de recibir el alta tuvo que regresar al hospital debido a que la infección se agravó.

"Actualmente continúo bajo un nuevo tratamiento", señaló la artista, quien calificó la situación como "completamente inesperada".

Por recomendación de su equipo médico, la soprano indicó que deberá concentrarse por completo en su proceso de recuperación para poder regresar a los escenarios en óptimas condiciones.

"Ha sido una situación completamente inesperada y, por recomendación de mi equipo médico, debo concentrar todas mis energías en mi recuperación para poder volver a cantar en las mejores condiciones", escribió.

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La intérprete reconoció que cancelar su participación en el prestigioso festival austríaco ha sido una decisión difícil, debido al profundo significado que tiene para ella presentarse ante el público.

"Quienes me conocen saben cuánto amo el escenario y cuánto significado tiene para mí cada encuentro con el público", manifestó.

Finalmente, Peña-Comas agradeció el respaldo recibido tanto por la organización del festival como por sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo y oraciones durante este proceso.

"Agradezco profundamente al Festival por su comprensión, así como a todos ustedes por sus mensajes, su cariño y sus oraciones. Confío en que, con la ayuda de Dios, muy pronto podré reencontrarme con ustedes y seguir compartiendo la música que tanto amamos", concluyó la artista.

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Hasta el momento, la soprano no ha ofrecido detalles sobre la condición médica que motivó la intervención quirúrgica ni el tiempo estimado que permanecerá alejada de los escenarios.