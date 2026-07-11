Juan Luis Guerra conquista Mallorca con un Son Fusteret repleto pese al calor y al Mundial

Juan Luis Guerra durante su concierto en Mallorca, España. ( FOTO: BEBETO )

Ni las altas temperaturas del verano europeo ni la coincidencia con un partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol lograron restarle protagonismo a Juan Luis Guerra.

El artista dominicano congregó la noche del viernes a unas 8,500 personas en el recinto de Son Fusteret, en Palma de Mallorca, donde ofreció uno de los conciertos más multitudinarios de su actual Tour España 2026.

Poco después de las 10:00 de la noche, el ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy subió al escenario acompañado de su inseparable banda 4.40, desatando la ovación de un público que llenó por completo el recinto para disfrutar de un repertorio cargado de bachata, merengue y los éxitos que han marcado su trayectoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/whatsapp-image-2026-07-11-at-125519-pm-47091d6d.jpeg Juan Luis Guerra durante el concierto en Palma de Mallorca. (FOTO:BEBETO)

La cita representó una nueva demostración del poder de convocatoria del intérprete de Ojalá que llueva café, quien logró reunir a miles de seguidores a pesar de que la jornada estuvo marcada por el intenso calor en la isla y por la disputa del encuentro entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/whatsapp-image-2026-07-11-at-125519-pm-1-b639bbf3.jpeg Juan Luis Guerra en el concierto. (FOTO: BEBETO)

Sobre su gira

El concierto formó parte de la gira que Juan Luis Guerra desarrolla por varias ciudades españolas, consolidando una vez más el estrecho vínculo que mantiene con el público europeo, que volvió a responder con un lleno total para disfrutar de una noche en la que la música dominicana fue la gran protagonista.

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