Celebrarán el 76 aniversario del natalicio de Anthony Ríos con un homenaje musical

Anthony Ríos será homenajeado con concierto y noche de recuerdos por su natalicio. ( FUENTE EXTERNA )

La música y el legado de Anthony Ríos volverán a reunir a familiares, amigos, artistas y admiradores durante un homenaje que conmemorará el 76 aniversario del natalicio del cantautor dominicano, el próximo 17 de julio, a las 9:00 de la noche, en Lungomare Bar & Lounge, en el malecón de Santo Domingo.

La actividad, organizada por el gestor cultural Raphy D'Oleo, combinará un concierto en vivo con espacios para que el público participe interpretando canciones del artista, comparta anécdotas y recuerde momentos vividos junto a una de las figuras más emblemáticas de la música romántica dominicana.

La cantante Johanna Almánzar, acompañada por Rumberos La Banda, será la invitada especial de la noche, con un repertorio que incluirá clásicos como Señora tristeza, Estoy a tu orden, La Z, Estás donde no estás y Jaula de oro.

"Los amigos de Anthony Ríos estarán esa noche para cantar sus canciones en karaoke y compartir sus vivencias. Nuestra intención es que el público disfrute del legado de nuestro gran artista en una noche que siempre van a recordar", expresó D'Oleo.

Además del concierto, la velada incluirá un karaoke abierto y un espacio dedicado a compartir recuerdos del artista, con el propósito de mantener viva su memoria a través de la música y las experiencias de quienes lo conocieron o crecieron escuchando sus canciones.

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Anthony Ríos , nombre artístico de Froilán Antonio Rodríguez Jiménez , nació el 17 de julio de 1950 en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. Tras iniciar su carrera junto a Johnny Ventura, se consolidó como uno de los principales intérpretes y compositores de la balada dominicana, además de destacarse como actor, humorista y locutor.

, nombre artístico de , nació el 17 de julio de 1950 en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. Tras iniciar su carrera junto a Johnny Ventura, se consolidó como uno de los principales intérpretes y compositores de la balada dominicana, además de destacarse como actor, humorista y locutor. El artista falleció el 4 de marzo de 2019, pero su obra continúa ocupando un lugar especial en la música dominicana y en el corazón de varias generaciones de seguidores.

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