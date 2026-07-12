Constanza se une en el concierto "Adorando Juntos", de ReconocidosNet

En una noche histórica, miles de personas se congregaron ayer en Constanza para celebrar el concierto cristiano "Adorando Juntos", el cual fue una manifestación masiva de fe, alabanza y adoración a Dios, bajo la producción de la plataforma ReconocidosNet.

La gala inició formalmente con una vistosa presentación de danza que preparó la atmósfera espiritual de la noche. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de María Tiburcio, directora de la Fundación Reconocidos Contigo, quien destacó el propósito central del encuentro.

"Lo que buscamos es exaltarle, que se glorifique, que nuestro corazón se humille y se glorifique ante Él, porque Él es un Dios de vida, de esperanza", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/whatsapp-image-2026-07-12-at-121453-pm-1-209698eb.jpeg Miles se congregaron. (FUENTE EXTERNA)

Tras este emotivo mensaje, la destacada comunicadora y presentadora Hony Estrella subió al escenario para conducir y dar inicio formal a la cartelera artística, con la puesta en escena de la cantante Raisa Díaz, quien brindó una espectacular presentación.

Uno de los momentos más emocionantes y de mayor fervor de la velada ocurrió cuando interpretó su tema "Él es Santo", conectando de inmediato con los corazones del público.

La noche continuó con la participación de Karen Santana, quien con un fuerte mensaje de fe entregó una gran interpretación de la canción de alabanza "Él Está Ahí". Posteriormente, el adorador Erick De La Rosa ministró a los presentes llevando un poderoso mensaje de Dios a Constanza.

El evento alcanzó su punto máximo con la cantante Martha Candela, quien encendió los ánimos de la multitud al ritmo de su tema "El Candelero" y continuó su aclamada presentación en vivo con otras propuestas como "Clean".

Acto seguido, la reconocida agrupación World Worship se adueñó del escenario manteniendo la atmósfera de adoración en lo alto. Asimismo, la cartelera incluyó a la adoradora Josefina Gutiérrez, quien interpretó varios temas de su producción discográfica "Gracias Jesús", poniendo a cantar a las miles de almas presentes.

El cierre espectacular de esta velada de adoración estuvo a cargo de Ariel Kelly, quien subió al escenario para aportar un toque urbano lleno de energía y un mensaje transformador, consolidando el concierto como un éxito rotundo marcado por el orden, la unidad y la devoción comunitaria.

Jornada de salud y familia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/whatsapp-image-2026-07-12-at-121455-pm-d3f4696e.jpeg La jornada de asistencia social se desarrolló con el objetivo de brindar atención integral y especializada antes de la celebración del evento musical. (FUENTE EXTERNA)

En la víspera del esperado concierto cristiano "Adorando Juntos", la Fundación Reconocidos Contigo, junto a la Fundación Hermosas Guerreras y el doctor Luis Cruz, quien aportó un amplio equipo médico, se llevó a cabo un masivo operativo médico y oftalmológico gratuito, impactando positivamente la salud de cientos de familias de escasos recursos en esta comunidad.

La jornada de asistencia social se desarrolló con el objetivo de brindar atención integral y especializada antes de la celebración del evento musical. Durante la actividad, un equipo de especialistas ofreció consultas en las áreas de Pediatría, Oftalmología, Ginecología, Cardiología, Dermatología, Medicina General e Internista.

Además de las consultas, los asistentes contaron con un área de vacunación para completar sus esquemas de salud y una farmacia móvil, donde recibieron todos los medicamentos recetados de forma completamente gratuita.

Además, pensando en el bienestar integral de los hogares asistentes, la jornada incluyó un área infantil especialmente diseñada para los más pequeños.

En este espacio, decenas de niños disfrutaron de una tarde llena de alegría con canciones infantiles, golosinas, pintacaritas, algodón de azúcar y diversas dinámicas recreativas que transformaron el entorno en un ambiente de fiesta familiar.