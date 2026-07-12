Martox lanza "Caracol", su álbum debut que redefine el pop caribeño

El dúo dominicano Martox lanzó "Caracol", su primer álbum de estudio con 14 canciones con la que consolida su propuesta de pop caribeño, un sonido que fusiona la bachata, el merengue y el bolero con elementos de R&B y música electrónica.

Como parte del lanzamiento, Martox ofrecerá un concierto especial el 25 de julio de 2026 en el bar Los Reales Colonial, donde presentará en vivo las canciones de su álbum debut, "Caracol".

El público también podrá disfrutar de "Quererte y Nunca Tenerte", uno de los temas más representativos del álbum. La canción explora el amor no correspondido, la obsesión y la vulnerabilidad a través de una bachata alternativa que conserva la esencia tropical del dúo mientras incorpora texturas de pop y electrónica.

Música alternativa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/whatsapp-image-2026-07-12-at-120935-pm-1-b875a32b.jpeg Juan Miguel Martínez y Eduardo Baldera han logrado posicionarse entre las propuestas más innovadoras de la música alternativa dominicana. (FUENTE EXTERNA)

El sencillo cuenta además con un videoclip oficial dirigido por Víctor Cantisano, en el que se retrata la impotencia de amar a alguien que nunca puede pertenecerte por completo.

"Siempre tuvimos las ganas de hacer una bachata y esta historia nos dio la excusa perfecta. Es un tema que habla de querer a alguien que no puedes tener, pero manteniendo la energía alta. Nos encanta que este ritmo te permite desahogarte y sufrir, pero sin dejar de moverte", expresaron los integrantes de Martox.

Originarios de Santiago de los Caballeros, Juan Miguel Martínez y Eduardo Baldera han logrado posicionarse entre las propuestas más innovadoras de la música alternativa dominicana.

Su intención, explican, es llevar la identidad musical del país a nuevas audiencias sin desligarse de sus raíces, una visión que les ha valido el respaldo de figuras como Juan Luis Guerra y del programa YouTube Foundry.

Además de presentar en vivo las canciones de Caracol, el dúo adelantó que este lanzamiento será el punto de partida de una nueva etapa que incluirá conciertos, colaboraciones y otros proyectos que serán revelados próximamente.