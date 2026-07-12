La bachata volvió a demostrar que trasciende fronteras. Más de 40 mil personas colmaron el RCDE Stadium de Barcelona para cantar, bailar y revivir algunos de los temas que han marcado a toda una generación de la mano de Romeo Santos y Prince Royce.

Ambos artistas que han contribuido a llevar este género de origen dominicano a los escenarios más importantes del mundo.

La presentación, completamente sold out, correspondió al concierto número 37 de la gira conjunta que ambos intérpretes iniciaron en Estados Unidos y que, hasta el momento, ha agotado las entradas en cada una de sus fechas, consolidándose como uno de los recorridos latinos de mayor convocatoria del año.

Durante más de dos horas, el público disfrutó de una producción de gran formato y de un repertorio que reunió algunos de los mayores éxitos de ambos artistas.

La gira continúa en Latinoamérica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/gente-a8cae966.jpg Más de 40 mil personas se congregaron para disfrutar del espectáculos de los artistas. (FUENTE EXTERNA)

La propuesta combinó momentos de energía, romanticismo y nostalgia, elementos que han convertido a la bachata en un fenómeno musical capaz de conectar con audiencias de distintas generaciones y nacionalidades.

El éxito alcanzado en España y el resto de Europa confirma el alcance internacional de un género que nació en la República Dominicana y que hoy ocupa un lugar privilegiado en los principales escenarios del mundo.

Tras esta etapa europea, la gira se prepara para su recorrido por Latinoamérica. Las fechas ya anunciadas han despertado gran expectativa entre los seguidores de Romeo Santos y Prince Royce, quienes esperan un espectáculo que continúa escribiendo un nuevo capítulo en la expansión global de la bachata.

Lo que ocurrió en Estados Unidos

Antes de la etapa europea, el tour "Mejor Tarde Que Nunca" realizó 29 conciertos en ciudades estadounidenses, donde, igual como está sucediendo en Europa, llenó espacios con miles de personas que disfrutaron de repertorios individuales con momentos compartidos en escena con éxitos que han destacados en sus carreras.