El reggae de UB40 pone a cantar a Santo Domingo en una noche de clásicos

UB40 conquistó el Teatro La Fiesta en Santo Domingo con su Big Love World Tour. ( FUENTE EXTERNA )

El concierto comenzó poco después de las 10:00 de la noche.

Con los primeros acordes de Big Love, tema que da nombre a su gira mundial, UB40 featuring Ali Campbell apareció sobre el escenario del Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua para encontrarse con un público que llenó la sala y que, desde el primer instante, se entregó a una noche marcada por la nostalgia y el reggae-pop que convirtió a la agrupación británica en un fenómeno internacional.

Antes, Héctor Aníbal y su agrupación Transfusión habían calentado el ambiente con una presentación que preparó el camino para una de las bandas más influyentes del género.

El reggae-pop volvió a sonar en Santo Domingo

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Durante más de una hora y media, Ali Campbell, voz fundadora de UB40, condujo un recorrido por un repertorio que ha resistido el paso del tiempo.

One In Ten, Cherry Oh Baby, Homely Girl, Would I Lie, Please Don't Make Me Cry y Stick By Me fueron desfilando entre aplausos, coros y un público que acompañó cada interpretación con la familiaridad de quien conoce esas canciones desde hace décadas.

Campbell mantuvo intacto el sello interpretativo que ha distinguido a la agrupación desde sus inicios, respaldado por una banda de músicos de sólida ejecución que recreó con precisión el sonido característico de UB40 y mantuvo un ritmo constante durante toda la velada.

La producción de ED Live apostó por una puesta en escena sobria y eficaz, con un cuidado trabajo de sonido e iluminación que permitió que la música fuera la verdadera protagonista de la noche.

El momento culminante llegó en el cierre. Bastaron los primeros acordes de Red Red Wine para que el teatro se transformara en un gran coro.

Kingston Town mantuvo la energía en lo más alto y Can't Help Falling in Love terminó por poner al público de pie, despidiendo a la banda entre aplausos y ovaciones.

Con su paso por Santo Domingo como parte del Big Love World Tour, UB40 featuring Ali Campbell demostró que, más de cuatro décadas después de su nacimiento, su repertorio sigue conectando con distintas generaciones y conserva la capacidad de convertir un concierto en una celebración compartida.