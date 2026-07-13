Beto Cuevas llevará su espectáculo "Acústico" por primera vez a Santiago

Tras conquistar al público dominicano el pasado mes de mayo en Santo Domingo, el artista chileno Beto Cuevas regresa al país para presentar, por primera vez en Santiago, su espectáculo "Acústico".

La presentación tendrá lugar el próximo sábado 26 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao, en una producción de SkyPro.

Con una de las voces más emblemáticas del rock en español, Beto Cuevas ofrecerá un recorrido por los éxitos que marcaron una generación, tanto durante su trayectoria como líder de La Ley, como en su carrera como solista.

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El público podrá disfrutar de temas como "El duelo", "Mentira", "Aquí", "Fuera de mí", "Día cero", "Intenta amar", "Mentira", "Animal", "Vuelvo", entre otros, interpretados en un formato acústico íntimo y cargado de emociones.

El espectáculo "Acústico" ha recibido buenas críticas por la calidad de su producción, la impecable interpretación musical y la cercanía que logra establecer Beto Cuevas con el público, ofreciendo una experiencia única que revive los grandes clásicos de su repertorio con nuevos arreglos y una puesta en escena cuidadosamente diseñada.

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Las boletas estáran disponibles desde el próximo lunes 20 de julio a través de www.tuboleta.com.do.

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