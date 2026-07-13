×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Beto Cuevas
Beto Cuevas

Beto Cuevas llevará su espectáculo "Acústico" por primera vez a Santiago

La presentación tendrá lugar el próximo sábado 26 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao

    Expandir imagen
    Beto Cuevas llevará su espectáculo Acústico por primera vez a Santiago
    Beto Cuevas llevará su espectáculo "Acústico" a Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    Tras conquistar al público dominicano el pasado mes de mayo en Santo Domingo, el artista chileno Beto Cuevas regresa al país para presentar, por primera vez en Santiago, su espectáculo "Acústico".

    La presentación tendrá lugar el próximo sábado 26 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao, en una producción de SkyPro.

    Con una de las voces más emblemáticas del rock en español, Beto Cuevas ofrecerá un recorrido por los éxitos que marcaron una generación, tanto durante su trayectoria como líder de La Ley, como en su carrera como solista. 

    Expandir imagen
    Infografía

    El público podrá disfrutar de temas como "El duelo", "Mentira", "Aquí", "Fuera de mí", "Día cero", "Intenta amar", "Mentira", "Animal", "Vuelvo", entre otros, interpretados en un formato acústico íntimo y cargado de emociones.

    El espectáculo "Acústico" ha recibido buenas críticas por la calidad de su producción, la impecable interpretación musical y la cercanía que logra establecer Beto Cuevas con el público, ofreciendo una experiencia única que revive los grandes clásicos de su repertorio con nuevos arreglos y una puesta en escena cuidadosamente diseñada.

    Más

    • Las boletas estáran disponibles desde el próximo lunes 20 de julio a través de www.tuboleta.com.do.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.