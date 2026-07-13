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Danny Ramírez Piantini
Danny Ramírez Piantini

Danny Ramírez Piantini presenta 30 Segundos en el Cielo, una obra que invita a fortalecer la fe

El escritor y comunicador lanzó su segunda obra en Cuesta Centro del Libro

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    Danny Ramírez Piantini presenta 30 Segundos en el Cielo, una obra que invita a fortalecer la fe
    El escritor y comunicador Danny Ramírez Piantini lanzó su segunda obra en Cuesta Centro del Libro. (FUENTE EXTERNA)

    Entre reflexiones, música y testimonios de fe fue puesta en circulación la obra 30 Segundos en el Cielo, del escritor y comunicador Danny Ramírez Piantini, durante un concurrido acto celebrado en Cuesta Centro del Libro.

    La actividad reunió a familiares, amigos, líderes comunitarios, invitados especiales y amantes de la literatura, quienes acompañaron al autor en el lanzamiento de un libro que invita a valorar la vida, fortalecer la esperanza y descubrir el propósito en medio de las adversidades.

    La comunicadora Ana Cabrera tuvo a su cargo la conducción del evento, mientras que la invocación fue realizada por la pastora y diputada Altagracia de los Santos.

    • La presentación de la obra estuvo a cargo del arquitecto Alexis Rodríguez, quien destacó el mensaje transformador del libro y su llamado a la reflexión.

    Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la participación de Anlly Piantini, esposa del autor, quien expresó su orgullo por el esfuerzo y la dedicación que hicieron posible la publicación de la obra.

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    Infografía
    El autor Danny Ramírez Piantini promueve la comunicación y el arte cristiano.

    El acto también contó con la participación del cantante colombiano Rafa Bautista, cuya interpretación musical reforzó el ambiente de espiritualidad y esperanza que caracterizó la ceremonia.

    "Agradezco a Dios porque permitió que este libro hoy esté en circulación. Mi deseo es que cada persona que lo lea encuentre esperanza, fortalezca su fe y descubra que siempre hay un propósito para seguir adelante"Danny RamírezEscritor

    Al cerrar la actividad, el Dr. Med Williams felicitó al autor por este nuevo logro literario y reconoció la trayectoria que ha construido en el ámbito de la comunicación, destacando su aporte a la formación, el fortalecimiento del sector y su compromiso con una comunicación basada en valores y responsabilidad social.

    Trayectoria del autor

    Danny Ramírez Piantini es escritor, comunicador y promotor del fortalecimiento institucional de la comunicación y el arte cristiana en la República Dominicana.

    Es fundador de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos (ADOCOC) y de la Academia Cristiana de comunicadores, radiodifusores, agencias y artistas. (ACCRA), iniciativas orientadas a impulsar una comunicación con principios y compromiso social.

    • Además de ser el fundador y productor de Premios El Galardón, reconocimiento internacional a los artistas y comunicadores cristianos. 

    30 Segundos en el Cielo constituye su segunda obra literaria. Su primer libro, Comunicación Abierta, abordó el papel de la comunicación como herramienta para el desarrollo personal, institucional y social. En esta nueva publicación, el autor profundiza en temas relacionados con la fe, la esperanza y el propósito de la vida, invitando al lector a una experiencia de reflexión y transformación.

    La obra fue publicada por la editorial Autores Autónomos, dirigida por Héctor Cepeda, entidad dedicada a promover la literatura independiente y respaldar a nuevos escritores.

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