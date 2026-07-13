Ramón Orlando desafía al Olímpico con la noche más ambiciosa de su carrera

El maestro Ramón Orlando celebrará sus 50 años en la música el 23 de septiembre en el Estadio Olímpico. ( FUENTE EXTERNA )

El maestro Ramón Orlando celebrará sus 50 años de trayectoria artística con una gran puesta en escena el próximo 23 de septiembre de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde compartirá escenario con más de 60 artistas nacionales e internacionales, en una noche que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en la República Dominicana.

Bajo el nombre "50 años Ramón Orlando y sus amigos", la velada recorrerá las cinco décadas de trayectoria del pianista, compositor, arreglista, productor y cantante dominicano, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del merengue.

Durante un encuentro con la prensa celebrado en el hotel Catalonia Santo Domingo, el artista, junto al equipo organizador, ofreció los detalles del montaje.

La producción ejecutiva estará a cargo de EW Shows, presidida por Fernando Fernández, mientras que la producción técnica será responsabilidad de Evenworks, dirigida por Mario Fernández, empresa encargada del escenario, el sistema de sonido, la iluminación y toda la infraestructura del evento.

Un tributo a cinco décadas de éxitos

Los organizadores explicaron que la presentación rendirá homenaje al legado artístico de Ramón Orlando, quien desde la década de 1970 ha dejado una huella imborrable en la música dominicana, tanto al frente de sus agrupaciones como autor de numerosos éxitos interpretados por otros artistas.

La puesta en escena incluirá más de seis horas de música en vivo, dentro de una jornada complementada con una producción audiovisual especialmente diseñada para el principal escenario deportivo del país, lo que la convertiría en uno de los eventos de música en vivo de mayor duración realizados en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Un desfile de estrellas

La celebración reunirá a reconocidas figuras del merengue, la bachata y la música popular dominicana que han compartido escenarios o grabaciones con Ramón Orlando a lo largo de su carrera.

Entre los invitados confirmados figuran Aramis Camilo , Bonny Cepeda , Carlos Alfredo Fatule , Carlos David, Conjunto Quisqueya, Cuco Valoy , Eddy Herrera, El Blachy, El Jeffrey, El Prodigio, Elvis Crespo, Estefany Constanza, Fernando Villalona, Fénix Ortiz, Frank Reyes , Gaby Arias, Henry García, Jandy Ventura y El Legado, John Salgado , José Alberto El Canario, Joseph Fonseca, Josie Esteban, Jura Valoy , Kiko El Presidente, Kinito Méndez, Krisspy , Los Hermanos Rosario y Maridalia Hernández.

, , , Carlos David, Conjunto Quisqueya, , Eddy Herrera, El Blachy, El Jeffrey, El Prodigio, Elvis Crespo, Estefany Constanza, Fernando Villalona, Fénix Ortiz, , Gaby Arias, Henry García, Jandy Ventura y El Legado, , José Alberto El Canario, Joseph Fonseca, Josie Esteban, , Kiko El Presidente, Kinito Méndez, , Los Hermanos Rosario y Maridalia Hernández. También actuarán Martha Candela, Martha Heredia, Melina León, Mente Abierta, Michel El Buenón, Miguel Miguel, Milly Quezada, Miriam Cruz, Monchy Capricho, Nathalie Hazim, Omega, Pablo Martínez, Pável Núñez, Peña Suazo, Peter Cruz, Pochy Familia, Rafeli Rosario, Ray Polanco, Richie Cepeda, Robert Liriano, Sergio Vargas, Sexappeal, Sujeto Oro, Tito Swing, Vakeró y Allendy, además de otros invitados nacionales e internacionales que serán anunciados próximamente.

Una celebración anunciada desde principios de año

El homenaje había sido adelantado por el propio artista durante varias de sus presentaciones en 2026. En marzo, mientras promocionaba un recital en Lungomare, confirmó que preparaba una gran celebración para el 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, con el propósito de reunir a varias generaciones de seguidores y repasar los momentos más emblemáticos de su vida artística.

Agradecimiento

En el encuentro con la prensa, el maestro dedicó buena parte de su intervención a agradecer a quienes participarán en la celebración de sus 50 años de carrera.

"Quiero puntualizar que doy gracias a todos y cada uno de mis amigos, mis hermanos, delante de la televisión, que ninguno está cobrando un solo peso. No hay ninguno que haya dicho nada", expresó.

El artista recordó a varios colegas fallecidos recientemente y llamó a que el público asista a rendir tributo a los que aún viven:

"Que el pueblo, ahora que quedamos vivos, vaya y le dé el abrazo a los hermanos Rosario, a Sexappeal, a El Prodigio, a Milly Quezada y a mi papá Cuco Valoy, que se lo den ahora que los vemos vivos, porque se me fueron tres de los grandes: Diómedes Núñez, Rubby Pérez y Alex Bueno".

"Es muy triste que ahora yo tenga que coger un segmento para hacerles un homenaje además de Cherito o Raffy Matías, hermanos que aportaron y dejaron un legado muy importante en el camino de la música".

Música urbana y bachata

Sobre la inclusión de artistas urbanos en el cartel, fue enfático en defender su presencia:

"Este es un país dividido entre popis y wawawá. Ahí está Chimbala, Omega, Mozart La Para y mi amigo El Lápiz. Ellos van en representación de la dominicanidad de la música urbana, para que los jóvenes no vayan a decir que esto es un concierto de una bola de viejos nada más. Que sepan que ahí no hay elitismo, es el abrazo de la República Dominicana, la única vez que se va a dar en esta vida".

También agradeció públicamente a Frank Reyes: "Quiero agradecer públicamente a Frank Reyes, que viene acá, a su pueblo, y no me va a cobrar ni un peso. En honor a la verdad, yo tenía otro pensamiento y no se me dio, pero llamé a Frank Reyes".

Sobre la participación de nuevas generaciones, adelantó: "Tengo ahí tres nuevos: a mi hijo Jura Valoy, que va a cantar por primera vez delante de 50 mil personas, John Salgado y Mente Abierta. Es importante que la gente vaya ese día".

El artista adelantó también una dinámica especial para el público:

"Además de eso, como agradecimiento, se va a regalar un carro al que esté ahí. Si a usted no le importa la música pero por lo menos le importa andar a pie, usted va, se sienta, escucha unas cuantas horas de música... llegó a pie y se va montado. Todas esas cosas son para que quede en el documento histórico".

Insistió en el carácter colectivo de la celebración, citando a uno de los artistas invitados: "Como me dijo Krisspy: maestro, ¿por qué usted no me ha llamado? Le dije: Krisspy, ya usted está conmigo. Me dijo: maestro, ese concierto no es suyo, ese concierto es de nosotros, el pueblo, y hay que demostrarlo".

Ramón Orlando aprovechó también para agradecer a quienes han respaldado la promoción del evento sin recibir compensación:

"Tengo que agradecerle a don Juan Ramón Gómez Díaz, mi vecino, que me dijo: Ramoncito, tú eres un hombre bueno, a ti hay que ayudarte. Y le metió esa promoción, y estoy agradecido de él y de los medios. También estoy muy agradecido de Roberto Rodríguez y toda la gente de Microondas Nacionales, y de gente como Miguel Medina, que me dijeron: vamos a meter mano sin un peso".

El artista mencionó también su agradecimiento a las entidades gremiales que respaldan la actividad: "Quiero hacer mención a la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) y de Sodaie, la sociedad que agrupa a los artistas ejecutantes, por el apoyo brindado a esta actividad y a todo el concierto de los 50 años".

Concierto del pueblo

Consultado sobre si esta presentación marca su retiro de los escenarios, el maestro fue categórico:

"Si yo me voy a retirar, no, princesa, no hay ningún retiro. El día que Dios me apague la voz, voy a seguir tocando, porque la gente de Dios toca para siempre. No solamente soy un artista que hace cosas seculares; soy un evangélico de la iglesia y siempre me gusta la adoración, o sea, que no hay retiro. A mí me van a tener que retirar ustedes. ¡Aleluya!".

Al ser consultado sobre el momento más significativo de sus 50 años de carrera, recordó sus presentaciones internacionales:

"Yo estuve en Chile, en Viña del Mar, el Monstruo, como le dicen. Yo he estado en la Sala Chaikovski tocando nuestra música. Cuando yo fui a Rusia a tocar merengue, sentía el honor de ser dominicano, de que los rusos estaban aplaudiendo nuestra música. Yo soy un peleador y un fajador de lo que es nuestra música: la bachata, la salsa dominicana y la música típica, a las cuales yo les llamo los verdaderos dominicanos".

Sobre el reto que representa organizar un concierto en el Estadio Olímpico, explicó:

"El reto más grande de mi vida es que ahora me encontré con que, para hacer un concierto en el Estadio Olímpico, hay que buscar 60 millones de pesos. Es una noche que, para mí, solamente le voy a decir gracias al Señor. Cuando yo vea que ese sitio se ponga repleto, se la doy como quiera. Si eso falla, entonces yo no sé ni dónde soy dominicano. Por eso, el único reto que yo he encontrado en mi vida ha sido ese".

Al hablar sobre la influencia de su padre, el maestro Cuco Valoy, en su carrera, expresó:

"La influencia de él ha sido tan grande que él es el causante de que todos ustedes estén aquí. Es el pensamiento de un muchacho que vino descalzo de Manoguayabo. La influencia de él ha sido que ustedes amen lo que nosotros hacemos como música, y mi actuación, mi accionar como hombre de familia y de patria. Yo soy un privilegiado de haber nacido hijo de Cuco Valoy y de La Mazurka".

Un legado que trasciende generaciones Nacido el 29 de julio de 1959 en Manoguayabo, Ramón Orlando Valoy es hijo del legendario merenguero Cuco Valoy y de Natividad Ramona García. Desde muy joven mostró un talento excepcional para la música. En 1975 ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde obtuvo el título de maestro de piano. Su carrera profesional comenzó a los 14 años como integrante de La Tribu, la orquesta de su padre, en la que se desempeñó como pianista, arreglista, compositor y cantante. En 1986 creó la Orquesta Internacional, agrupación con la que consolidó una exitosa trayectoria, reconocida con múltiples galardones nacionales e internacionales. Representó a la República Dominicana en el Festival de Música Caribeña, celebrado en Bélgica en 1990, y dos años más tarde recibió el Premio Soberano, compartido con Juan Luis Guerra. En 1993 fundó Los Cantantes, agrupación con la que popularizó el éxito "El venao", una canción que alcanzó los primeros lugares de difusión en América y Europa. Su recorrido artístico también incluye presentaciones como concertista junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, producciones de música cristiana y una amplia labor como compositor y productor de importantes intérpretes dominicanos y extranjeros. Con decenas de reconocimientos, entre ellos los premios Casandra y Soberano, nominaciones a los Latin Grammy y un catálogo de composiciones que forman parte del patrimonio musical dominicano, Ramón Orlando llegará al Estadio Olímpico para celebrar medio siglo de una trayectoria que ha dejado una huella profunda en la historia del merengue.