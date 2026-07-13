Rihanna sorprende con su regreso a los escenarios junto a Jay-Z en Nueva York

Rihanna interpretó "Run This Town" durante el cierre de la residencia del rapero en el Yankee Stadium. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante de Barbados Rihanna se llevó la ovación del público como la invitada sorpresa del concierto de cierre de la residencia de rapero Jay-Z en el Yankee Stadium de Nueva York.

La artista de 38 años apareció para interpretar junto al productor el éxito "Run This Town", lanzado en 2009 junto a Kanye West, en una actuación que también evocó una etapa clave de su carrera. Jay-Z la apadrinó en sus inicios tras ficharla para Def Jam en 2005.

La canción fue publicada poco después de que Rihanna denunciara las agresiones de su entonces pareja, Chris Brown, y marcó un momento de resiliencia en su trayectoria artística.

Rihanna bromeó con el público al afirmar que estaba "oxidada" y luego expresó con una sonrisa: "Los extrañaba", provocando una de las mayores ovaciones de la noche.

Aunque la cantante protagonizó el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en 2023 y ofreció un concierto privado en India en 2024, esta presentación representó su regreso a un escenario de gran formato ante el público, además de una de sus escasas actuaciones desde que se convirtió en madre.

La intérprete de "Umbrella" y "We found love" es madre de tres hijos con el rapero A$AP Rocky, con quien formó una relación desde el 2020.

Sus pequeños son RZA Athelston Mayers, nacido el 13 de mayo de 2022, Riot Rose Mayers, que vino al mundo el 1 de agosto de 2023 y Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre de 2025.

Ahora está dedicada a su etapa de empresaria desde 2017 con el lanzamiento de Fenty Beauty, consolidándola como multimillonaria.

Además, posee Savage X Fenty, una marca de lencería inclusiva que revolucionó el mercado por su enfoque en la diversidad de tallas. Así como las líneas del cuidado de la piel y moda con Fenty Skin y Fenty (Moda).

La expectativa por su regreso musical se mantiene desde hace años, especialmente porque Rihanna no realiza una gira mundial desde el ANTI World Tour, en 2016, mientras sus seguidores continúan a la espera de su noveno álbum de estudio.

Celebración por los 30 años de Jay-Z

El concierto formó parte de las actividades conmemorativas por las tres décadas de carrera de Jay-Z y reunió a varias figuras de la música. Durante la velada también participaron Beyoncé, Pharrell Williams, Usher, Teyana Taylor y Eminem, entre otros invitados especiales.

El espectáculo comenzó con varias horas de retraso debido a un incidente de seguridad en los accesos al estadio.

El también empresario subió al escenario pasada la medianoche y se disculpó por el retraso ante los más de 45,000 seguidores que llenaban el estadio, argumentando que el objetivo fue evitar "aplastamientos", de acuerdo con vídeos tomados por asistentes y publicados en redes sociales.

"Había unas 10,000 personas ahí fuera y cerraron todas las puertas. Alguien corrió a la puerta, y la cerraron por su seguridad y la de la gente allá fuera (...). No quiero empezar la música y que la gente sea aplastada. Lo siento mucho por la molestia, pero tenía que asegurarme de que todos estaban bien", explicó.