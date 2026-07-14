Muere Raúl Grisanty, reconocido cantante y productor de la televisión dominicana

El cantante, presentador y productor de televisión Raúl Grisanty falleció la mañana de este martes a los 74 años, según confirmó su familia a Diario Libre.

De acuerdo con la información ofrecida por sus familiares, Grisanty murió de un infarto mientras dormía en su residencia del ensanche Piantini, en Santo Domingo.

El artista había enfrentado problemas de salud en el último año, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), por el que recibió tratamiento médico y permaneció en proceso de recuperación.

La familia informó que el cuerpo será sometido a los procedimientos correspondientes por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Posteriormente, sus restos serán velados en una ceremonia privada.

Nacido el 14 de diciembre de 1951 en Manzanillo, Raúl Grisanty desarrolló una carrera en la música y la televisión dominicana, donde se desempeñó como cantante, animador y productor. A lo largo de varias décadas participó en distintos proyectos televisivos y se mantuvo vinculado al entretenimiento nacional.

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Era padre de Giannina, Shatelle y Raulito Grisanty. Su hija Ginny falleció años atrás. Sus hijos Raulito y Giannina le siguieron los pasos en el arte, tanto en la música como en la televisión, donde han forjado sus propias carreras.

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