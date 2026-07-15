Gilberto Santa Rosa rinde homenaje a José Madera con un nuevo álbum
"Hablando música: la música de José Madera" reúne más de una docena de composiciones del arreglista y compositor puertorriqueño, acompañado por la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano
Gilberto Santa Rosa lanzará este viernes Hablando música: la música de José Madera, un álbum dedicado a la obra del compositor, arreglista y orquestador puertorriqueño José Madera.
La producción incluye más de una docena de composiciones reinterpretadas por Santa Rosa con nuevos arreglos para big band y orquesta filarmónica. En el proyecto participan la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano de Puerto Rico, la orquesta del cantante y un grupo de músicos invitados, bajo la dirección del maestro Luis Marín y del propio Madera.
El primer sencillo del álbum es Vale la pena vivir, una canción que aborda temas como la esperanza, la gratitud y el valor de la vida.
A lo largo de su trayectoria, José Madera ha realizado arreglos y composiciones para artistas como Tito Puente, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Willie Colón, Eddie Palmieri, Larry Harlow, Dizzy Gillespie, Diana Ross y James Brown, además de participar en numerosas producciones reconocidas por la industria musical.
Más
- Como parte del lanzamiento, Santa Rosa también presentó un minidocumental en YouTube que muestra el proceso de grabación y el origen de este homenaje.
- El álbum estará disponible desde este viernes en las principales plataformas digitales.