Gilberto Santa Rosa rinde homenaje a José Madera con un nuevo álbum

Gilberto Santa Rosa presenta Hablando música: la música de José Madera, un álbum que rinde homenaje al compositor y arreglista puertorriqueño junto a la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano y un grupo de músicos invitados. ( FUENTE EXTERNA )

Gilberto Santa Rosa lanzará este viernes Hablando música: la música de José Madera, un álbum dedicado a la obra del compositor, arreglista y orquestador puertorriqueño José Madera.

La producción incluye más de una docena de composiciones reinterpretadas por Santa Rosa con nuevos arreglos para big band y orquesta filarmónica. En el proyecto participan la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano de Puerto Rico, la orquesta del cantante y un grupo de músicos invitados, bajo la dirección del maestro Luis Marín y del propio Madera.

El primer sencillo del álbum es Vale la pena vivir, una canción que aborda temas como la esperanza, la gratitud y el valor de la vida.

A lo largo de su trayectoria, José Madera ha realizado arreglos y composiciones para artistas como Tito Puente, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Willie Colón, Eddie Palmieri, Larry Harlow, Dizzy Gillespie, Diana Ross y James Brown, además de participar en numerosas producciones reconocidas por la industria musical.

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Como parte del lanzamiento, Santa Rosa también presentó un minidocumental en YouTube que muestra el proceso de grabación y el origen de este homenaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/madera-santa-rosa-1-cd913aa0.jpg Gilberto Santa Rosa presenta Hablando música: la música de José Madera, un álbum que rinde homenaje al compositor y arreglista puertorriqueño junto a la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano y un grupo de músicos invitados.

El álbum estará disponible desde este viernes en las principales plataformas digitales.

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