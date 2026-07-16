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Emely Familia Medina
Emely Familia Medina

El sueño de ser doctora que quedó truncado por un choque en la Kennedy: la historia de Emely Familia

Sus restos son velados en la Funeraria Blandino y serán sepultados este jueves en Jubey, Boca Chica

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    El sueño de ser doctora que quedó truncado por un choque en la Kennedy: la historia de Emely Familia
    Emely Paulet Familia Medina falleció en un accidente.

    La cantante dominicana Emely Paulet Familia Medina, integrante del Ministerio Internacional Transformados por Cristo, falleció a causa de las heridas sufridas en un accidente de tránsito ocurrido la tarde del martes en la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional.

    De acuerdo con las informaciones preliminares, la joven se desplazaba como pasajera en un motoconcho cuando la motocicleta impactó con una patana, en las proximidades de la intersección con la calle Paseo de los Ferreteros, alrededor de las 6:00 de la tarde.

    El conductor de la motocicleta murió en el lugar del accidente, mientras que Familia Medina fue trasladada en estado crítico a un centro de salud, donde posteriormente falleció. Según los reportes, el conductor de la patana abandonó la escena tras la colisión.

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    Infografía
    • La muerte de la joven ha provocado expresiones de pesar entre familiares, amigos y miembros de la comunidad cristiana. Familia Medina servía como adoradora en el Ministerio Internacional Transformados por Cristo, congregación que lamentó públicamente su fallecimiento.

    También el ministerio Casa de Dios Transformados por Cristo, encabezado por el pastor Julio César Santana, expresó sus condolencias por la pérdida de quien describieron como una miembro de su comunidad de fe.

    Honras fúnebres

    Los restos de Emely Familia Medina son velados en la Funeraria Blandino, de la avenida Sabana Larga, en el ensanche Ozama. Está previsto que este jueves sean trasladados a Jubey, Boca Chica, donde recibirán sepultura.

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