Cristian Dorado y Yordanzon unen sus voces en "Contigo No", un sencillo sobre cerrar ciclos

Cristian Dorado y Yordanzon cantando su canción "Contigo No". ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor colombiano Cristian Dorado y el artista venezolano Yordanzon presentan "Contigo No", su primera colaboración musical, una canción que aborda el proceso de poner fin a una relación y seguir adelante sin mirar atrás.

El sencillo plantea una historia centrada en quienes deciden cerrar definitivamente un ciclo sentimental, luego de una ruptura marcada por el dolor y el desencanto. A través de una letra directa, la canción retrata el momento en que una expareja reaparece intentando retomar el contacto, mientras la otra persona deja claro que no está dispuesta a volver.

Según sus intérpretes, "Contigo No" habla sobre la importancia de establecer límites y asumir las consecuencias de una relación que terminó, sin abrir espacio a nuevas oportunidades cuando la confianza ya se ha perdido.

La colaboración reúne por primera vez las propuestas musicales de Dorado y Yordanzon, quienes apuestan por una interpretación conjunta que combina sus estilos en una producción enfocada en las emociones que acompañan el cierre de una etapa sentimental.

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El estreno en vivo del tema está previsto para este viernes 17 de julio, durante el concierto Radio Hotel Caribe, que se celebrará en Casa de Teatro, en Santo Domingo.

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