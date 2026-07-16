Dembow y urbano dentro del playlist de Lamine Yamal en el Mundial de Fútbol

La final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 se disputará entre las selecciones de España y Argentina el próximo domingo 19 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La edición 2026 de la Copa Mundial de Fútbol ha despertado el interés de los fanáticos por los jugadores más allá del terreno del juego.

La moda, los gustos musicales, las parejas, todo es analizado por lupa por los medios a nivel mundial y los usuarios de las redes sociales.

La final se disputará entre las selecciones de España y Argentina el próximo domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El recinto tiene capacidad estimada para 82,500 espectadores y será sede del partido 104 del certamen.

La joven estrella de 19 años Lamine Yamal, del FC Barcelona y de la selección de fútbol de España, está liderando a España en la final contra la Argentina de Lionel Messi, y ha sido en los camerinos y en las redes sociales donde ha dejado ver su pasión por la música urbana, en especial el dembow dominicano.

La música de Lamine Yamal

La selección española ha compartido la música que suena en el vestuario, entre ellos Bad Bunny, Quevedo, Feid, Morad, J Balvin, Rosalía, Wisin & Yandel, Daddy Yankee y muchos más, mezclando clásicos del reguetón como los actuales.

Yamal ha contagiado a sus compañeros con ritmos de reguetón, dembow, trap y trap italiano. En sus transmisiones en vivo previo al mundia ha celebrado escuchando temas como "Che Che" del dominicano Chimbala.

En videos virales de meses atrás, Yamal y otros jugadores han llegado a los estadios con una bocina escuchando el dembow "Y que fue" del artista dominicano Don Miguelo, un tema del 2020 que es un himno para muchos futbolistas.

Hace un año, en una entrevista en el medio Track Star, dijo que cuando ganaron en la Super Copa, a la gente les gustó un Tik Tok que hicieron, y de ahí este tema tomó otro rumbo.

También ha apoyado artistas emergentes de la escena urbana como el puertorriqueño Clarent (con su tema "LOVE"), el rapero italiano Simba La Rue, y es un admirador del funk brasileño.

Fan de la música urbana latina: Ha expresado públicamente su gusto por canciones de artistas como el chileno Cris MJ (especialmente el tema "Diábolica" junto a Dei V) y agrupaciones de regional urbano como Grupo Frontera con el hit "Por cierto" ft. Bad Bunny.

Otro de los artistas que disfruta es Ozuna y estuvo presente en su más reciente show en Madrid.

Por si fuera poco, su hermanito, Keyne Yamal de tres años, le encanta escuchar bachata.

Su conocimiento musical es amplio: conoce al boricua Myke Towers, a quien considera su número 1 junto al marroquí Morad. También sabe de rap y escucha a 50 Cent y Eminem.

Debido a su enorme impacto mediático con la selección de cara al Mundial 2026, la escena urbana y los creadores de contenido han lanzado múltiples canciones dedicadas explícitamente a él, entre estos "La Roja" en lanzamientos de Nico Williams y Pedri.

Himnos virales de la Selección española

En más de 40 canciones, los jugadores de la Madre Patria cuentan con una lista de Spotify con éxitos en inglés y en español.

"Titi Me Preguntó" de Bad Bunny no puede faltar, además de "La canción" de J Balvin y Bad Bunny y " Ferxxo 100" del colombiano Feid para poner el ánimo arriba.

No puede quedarse " Despechá" de la española Rosalía y " Mi balcón" de Quevedo, un pegajoso tema que r epresenta el sonido actual de España.

El "Rey del pop", Michael Jackson, forma parte de la lista con Billie Jean.

Además de "Humble" de Kendrick Lamar / Lil Baby, un rap pesado para entrar con actitud al campo.

"El Teléfono" de Héctor "El Father" y Wisin & Yandel es el reguetón old school por excelencia que da en la nostalgia y el perreo., y Daddy Yankee con su hit "¿Qué tengo que hacer?" para cerrar con broche de oro.