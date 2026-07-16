Piden cadena de oración por la esposa del merenguero Peña Suazo, ingresada en cuidados intensivos

Ybelice Fabián, esposa del merenguero Peña Suazo, se encuentra en un delicado estado de salud. ( FUENTE EXTERNA )

La familia del merenguero dominicano José Virgilio Peña Suazo atraviesa un momento de profunda preocupación debido al estado de salud de su esposa, Ybelice Fabián, quien permanece ingresada en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

La información fue dada a conocer a través de una publicación en la página de Facebook "República Merengue", donde se hizo un llamado a familiares, amigos, seguidores y a la ciudadanía en general para unirse en oración por la pronta recuperación de Fabián.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre la condición médica que motivó su hospitalización, el mensaje destaca la delicada situación que enfrenta la familia y solicita acompañarlos espiritualmente en este difícil momento.

"Un llamado a la oración por Ybelice Fabián, esposa de José Virgilio Peña Suazo", inicia la publicación, que añade que la solidaridad y las muestras de apoyo pueden representar un importante aliento para sus seres queridos mientras esperan una evolución favorable de su estado de salud.

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La publicación concluye con una invitación a elevar una oración por Ybelice Fabián , pidiendo que reciba la fortaleza necesaria y la mejor atención médica durante su proceso de recuperación.

por , pidiendo que reciba la y la durante su proceso de recuperación. Hasta el momento, Peña Suazo y su entorno familiar no han emitido un comunicado oficial con mayores detalles sobre el estado de salud de su esposa. Mientras tanto, las expresiones de apoyo y solidaridad continúan multiplicándose en las redes sociales.

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