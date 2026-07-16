Tribunal levanta la rebeldía de La Ross María y deja sin efecto el impedimento de salida

Tribunal levanta la rebeldía de La Ross María; en la imagen la vemos posar con su nuevo estilo tras hacer público su cristianismo. ( HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ @ROSSMARIAOFFICIAL )

Un tribunal dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía dictada contra la cantante Rosa María Pineda, conocida artísticamente como La Ross María, al acoger la solicitud presentada por su defensa durante una audiencia celebrada este miércoles.

De acuerdo con un comunicado emitido por sus abogados, la magistrada ordenó el levantamiento de la rebeldía y fijó una nueva fecha para la continuación del proceso judicial.

La defensa explicó que la declaratoria de rebeldía fue emitida luego de que la artista no compareciera a una audiencia. Sin embargo, sostuvo ante el tribunal que su inasistencia se debió a que no recibió la notificación correspondiente y, por tanto, desconocía la celebración de esa vista.

Tras valorar esos argumentos, el tribunal dejó sin efecto la medida y todas las consecuencias jurídicas derivadas de ella, incluido el impedimento de salida del país que había sido impuesto como resultado de la declaratoria de rebeldía.

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Con la decisión, el proceso continuará en una nueva audiencia , con el objetivo de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso de la intérprete.

continuará en una , con el objetivo de garantizar el y el debido de la intérprete. La representación legal de La Ross María está integrada por los abogados Randy Banks, Amaurys Oviedo, Josué García y Francisco Alberto Caamaño.

Comunicado Oficial

Comunicado Oficial En el día de hoy fue conocida la audiencia de levantamiento de rebeldía de Rosa María Pineda, mejor conocida artísticamente como La Ross María. La magistrada acogió la solicitud de la defensa, ordenó el levantamiento de la rebeldía y fijó una nueva fecha para continuar el proceso. La declaratoria de rebeldía había sido dictada como consecuencia de la incomparecencia de La Ross María a una audiencia. La defensa expuso ante el tribunal que nuestra representada no compareció debido a que no recibió ninguna notificación de dicha audiencia, por lo que desconocía su celebración. Acogidos los planteamientos de la defensa, el tribunal dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía y todas las consecuencias jurídicas derivadas de ella, incluyendo el impedimento de salida que había sido dispuesto como consecuencia de dicha declaratoria. En consecuencia, se fijó una nueva fecha para continuar el proceso, garantizando el ejercicio de su derecho de defensa y el debido proceso. Abogados de la defensa: Lic. Randy Banks

Lic. Amaurys Oviedo

Lic. Josué García

Lic. Francisco Alberto Caamaño Es cuanto.