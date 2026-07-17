×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cancelan concierto de Myriam Hernández
Cancelan concierto de Myriam Hernández

Cancelan concierto de Myriam Hernández en República Dominicana

La productora MBE Group informó que la suspensión del espectáculo pautado para el 1 de agosto en el Teatro Nacional responde a causas ajenas a su voluntad y anunció el proceso de reembolso para los asistentes

    Expandir imagen
    Cancelan concierto de Myriam Hernández en República Dominicana
    Cancelan concierto de Myriam Hernández en República Dominicana. En la imagen la vemos posar para la portada de uno de sus discos. (FUENTE EXTERNA)

    El concierto que la cantante chilena Myriam Hernández ofrecería el próximo 1 de agosto de 2026 en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito fue cancelado, según informó este viernes la empresa productora MBE Group.

    A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la productora explicó que la suspensión del evento obedece a "causas ajenas a su voluntad", sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos de la cancelación.

    "Por causas ajenas a su voluntad, la empresa productora MBE Group confirma la cancelación del evento de Myriam Hernández pautado para el 1ro. de agosto de 2026 en el Teatro Nacional", señala el comunicado.

    Asimismo, la empresa informó que las personas que adquirieron sus boletas podrán solicitar un crédito o el reembolso del importe pagado.

    El proceso estará habilitado desde este 17 de julio y hasta el 1 de agosto de 2026, y deberá realizarse a través de los canales oficiales indicados por la organización.

    Más

    • Hasta el momento, ni MBE Group ni la intérprete de éxitos como "El hombre que yo amo", "Huele a peligro" y "Herida" han informado si el concierto será reprogramado para una nueva fecha.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.