Cancelan concierto de Myriam Hernández en República Dominicana. En la imagen la vemos posar para la portada de uno de sus discos. ( FUENTE EXTERNA )

El concierto que la cantante chilena Myriam Hernández ofrecería el próximo 1 de agosto de 2026 en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito fue cancelado, según informó este viernes la empresa productora MBE Group.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la productora explicó que la suspensión del evento obedece a "causas ajenas a su voluntad", sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos de la cancelación.

"Por causas ajenas a su voluntad, la empresa productora MBE Group confirma la cancelación del evento de Myriam Hernández pautado para el 1ro. de agosto de 2026 en el Teatro Nacional", señala el comunicado.

Asimismo, la empresa informó que las personas que adquirieron sus boletas podrán solicitar un crédito o el reembolso del importe pagado.

El proceso estará habilitado desde este 17 de julio y hasta el 1 de agosto de 2026, y deberá realizarse a través de los canales oficiales indicados por la organización.

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Hasta el momento, ni MBE Group ni la intérprete de éxitos como "El hombre que yo amo", "Huele a peligro" y "Herida" han informado si el concierto será reprogramado para una nueva fecha.