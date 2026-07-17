Transfusión pone música al Puntacana Food Fest Corales Edition

Héctor Aníbal, líder de la banda dominicana Transfusión. ( SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE )

El Corales Puntacana Championship no solo reúne a los mejores golfistas del PGA Tour.

Cada edición también se convierte en un espacio para disfrutar de la música, la gastronomía y el entretenimiento, y este año el Puntacana Food Fest Corales Edition volvió a demostrar que el torneo se vive mucho más allá del campo de golf.

La noche de este viernes 17 de abril, el ambiente estuvo marcado por la presentación de la banda dominicana Transfusión, liderada por el actor y músico Héctor Aníbal, quien compartió escenario con dos invitados de lujo: Laura Rivera y Riccie Oriach.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/transfusion-3-2c6cae88.jpg La actriz Solly Durán disfruta del concierto de Transfusión en el Puntacana Food Fest. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE)

Desde los primeros acordes, el espacio, a casa llena, respondió con entusiasmo, creando un ambiente de celebración que reunió a personas de distintas edades y ámbitos.

El repertorio recorrió el pop, el rock y ritmos afrocaribeños con canciones que mantuvieron a los asistentes cantando y bailando durante toda la noche.

Transfusión interpretó temas propios como "Pasito" y "Noche de leyenda", además de rendir homenaje a clásicos del pop-rock con versiones de "Is This Love" y "Could You Be Loved", del legendario Bob Marley.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/laura-e9d108c9.jpg Laura Rivera cantó sus éxitos durante su presentación. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE)

Uno de los momentos más esperados llegó con la participación de Laura Rivera, quien conquistó al público con su poderosa y a la vez delicada voz. Interpretó canciones como "Soy" y "Te regalo", junto a Héctor Aníbal, que fueron coreadas por gran parte de los presentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/riccie-7d8a5d35.jpg Riccie Oriach, entre invitados especiales del concierto de Transfusión. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE)

Más adelante fue el turno de Riccie Oriach, quien imprimió su característico estilo al escenario con "La dueña" y uno de los temas más populares de su repertorio, "La guayaba", logrando que el público siguiera el ritmo de principio a fin.

Para el cierre, Transfusión regresó al escenario para interpretar "Salir contigo esta noche" y despedir el concierto con "Dame el amor", acompañados nuevamente por Laura Rivera y Riccie Oriach, poniendo el broche de oro a una velada llena de energía.

Un recorrido por distintos sabores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/canita-2-9edead22.jpeg Asistentes disfrutan en el stand de Cerveza Canita. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/nathans-b278a73e.jpeg Nathan's, entre las propuestas gastronómicas del Food Fest. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/experiencia-2-3db16e28.jpeg Aperol Spritz llevó la diversión al Food Fest con una mesa de ping pong. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE) ‹ >

La música fue solo una parte de la experiencia. El Food Fest Corales Edition también reunió una variada oferta gastronómica para todos los gustos, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes buscaban disfrutar de una buena comida entre las actividades del campeonato.

En el área de bebidas, los asistentes pudieron refrescarse con propuestas como Cerveza Canita, Brugal y Aperol Spritz. Mientras tanto, la oferta culinaria incluyó opciones para diferentes antojos: desde el pollo frito de Pollos Victorina, las pizzas de Pizza Romana, hasta los clásicos hot dogs de Nathan's.

Los amantes de los postres también encontraron varias alternativas con Choco Moments, Ele Mini Postres y Baskin Robbins, que ofrecieron el toque dulce para completar la experiencia.

Además de la comida y la música, el espacio contó con actividades recreativas para toda la familia, incluyendo mesas de dominó, ping pong y simuladores de carreras de autos, propuestas que mantuvieron entretenidos a los visitantes durante toda la jornada.

Con una combinación de deporte, espectáculos en vivo y una variada propuesta gastronómica, el Corales Puntacana Championship continúa hasta el domingo 19 e abril.

El torneo del PGA Tour seguirá ofreciendo presentaciones musicales y actividades para que residentes y visitantes disfruten de uno de los eventos más importantes del calendario deportivo y de entretenimiento del país.

La agenda musical continúa el sábado 18 con la presentación de la banda dominicana de rock alternativo e indie Solo Fernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/food-fest-67a43330.jpeg Edén Brockers, Dorian Vandenbosch y Colin Shulz. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/food-fest-2-51d8c968.jpeg Sarah Perea y Francisco Domíngez. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/food-fest-3-ac1c6be8.jpeg Isabel Asmar y Laura Ovalle. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/food-fest-4-adf7432b.jpeg Bruno Guillén, Francisco Alba e Isaak Bueno. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE) ‹ >

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