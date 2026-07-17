Agrupación Ilegales pasa susto durante sismo en Guatemala

El grupo dominicano Ilegales evacuó el hotel donde se hospedaba por un rato al activarse las alarmas de seguridad en Guatemala. ( FUENTE EXTERNA )

La agrupación dominicana Ilegales pasó un susto durante su estadía en Guatemala, país al que viajaron para participar en el evento benéfico Teletón 2026.

El grupo liderado por Vladimir Dotel, David -el Chino- Díaz y Junior Pimentel revelaron el momento en que tuvieron que evacuar el hotel donde se hospedaban Guatemala tras la activación de las alarmas por dos sismos, el primero de magnitud 5 y otro de 7.4 que se sintió también en México y El Salvador.

A través de sus historias de Instagram, Dotel informó que acababa de ocurrir un sismo, acto seguido van bajando por las escaleras de emergencias hasta llegar al punto de reunión por seguridad mientras suenan las sirenas de emergencia.

Todos con ropa cómoda tras el viaje reciente, el integrante David Díaz comentó que solo había tomado los pasaportes de salir corriendo del edificio. Afortunadamente la situación no pasó a mayores y poco tiempo después todas las personas regresaron a sus labores habituales.

"Wao, que locura..Grax a Dios Todo bien. Iniciamos el día con tremendo susto y cardio", escribió Junior Pimentel al pie de un video.

Pese al susto, el intérprete de "Sueño contigo" y "Chucuchá" envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores guatemaltecos y confirmó que cumplirán con el compromiso artístico y solidario.

"Hola familia, después del susto que pasamos con este terremoto tenemos que continuar. Queremos darles gracias a los organizadores de Teletón. Hay que continuar, ponerse positivos. Esta noche pondremos ese toque de alegría, de esperanza y de fiesta", expresó el cantante en sus historias de Instagram.

Las dependencias oficiales no reportaron víctimas ni daños materiales significativos, según los reportes iniciales publicados por medios locales y autoridades.

Ilegales se encuentra en Guatemala para participar en la Teletón Guatemala 2026 en su 40 aniversario, una jornada que tiene lugar este 17 y 18 de julio, con el objetivo de recaudar fondos para una fundación que brinda terapias gratuitas a personas con discapacidad.

Como parte del lanzamiento, artistas, cantantes e invitados nacionales e internacionales manifestaron su entusiasmo por formar parte de esta iniciativa, resaltando la importancia de la solidaridad y el compromiso de la población para alcanzar la meta establecida este año.