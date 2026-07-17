5 conciertos que no te puedes perder este fin de semana

Riccie Oriach y Laura Rivera encabezan la agenda de conciertos del fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

Si este fin de semana la idea es desconectarse de la rutina, la agenda musical ofrece opciones para todos los gustos.

Mientras el Corales Puntacana Championship concentra buena parte de la atención deportiva en el este del país, su programación artística convertirá las noches en un punto de encuentro para los amantes de la música en vivo. A esto se suma una propuesta salsera en Santo Domingo, ideal para quienes prefieren terminar la jornada bailando.

Rock en Punta Cana

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La primera cita llegará con Riccie Oriach, uno de los artistas dominicanos que mejor ha sabido construir una identidad propia a partir de la mezcla de sonidos.

Su propuesta combina rock, punk, merengue, bachata y ritmos afrocaribeños en un espectáculo cargado de energía, donde las letras cotidianas y las melodías bailables invitan a conectar con el público desde el primer tema.

Su trayectoria, que incluye una nominación en 2020 al Latin Grammy por el álbum Mi Derriengue, lo ha consolidado como uno de los nombres más representativos de la música alternativa dominicana.

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La velada contará también con Transfusión, agrupación que vive una nueva etapa creativa tras regresar al estudio luego de más de dos décadas sin publicar canciones inéditas.

Con el lanzamiento de Vamo´ a fluir, la banda retoma el camino con una propuesta que incorpora influencias del afrobeat sin perder la esencia reggae que la convirtió en una referencia de la música dominicana de los años noventa.

El público también podrá disfrutar de clásicos como Mujer mujer, Quiero salir contigo esta noche y Déjame seguirte, temas que marcaron a toda una generación.

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La noche se completará con la participación de Laura Rivera, una de las voces femeninas más versátiles del país.

Recordada por su etapa como vocalista de Tribu del Sol, la artista ha transitado con naturalidad entre el rock, el pop, el jazz y la balada.

En esta ocasión presentará un formato cercano e íntimo junto al músico y productor Rafa Payán, con un repertorio que recorrerá canciones que han definido su historia musical, además de composiciones de su proyecto como solista.

Viernes 17 de julio, 6:00 p.m., área Food Trucks del Corales Golf Club, Puntacana Resort & Club

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La programación continuará el sábado con Solo Fernández, banda ganadora del Premio Soberano 2024 a la Mejor Agrupación de Música Alternativa, y uno de los principales exponentes del pop y rock alternativo dominicano.

Desde que lanzó su primer álbum, Multicolor, el trío ha expandido su propuesta más allá de RD, presentándose en México, España, Colombia y Estados Unidos.

Sobre el escenario repasará canciones como Ahora, Brooklyn, Invisible, Contraste, Astro y otros temas de su más reciente producción, en un espectáculo donde la energía y la conexión con el público son parte esencial de la experiencia.

Sábado, 18 de julio, 6:00 p.m., área Food Trucks del Corales Golf Club, Puntacana Resort & Club

Salsa en la capital

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Quienes permanezcan en Santo Domingo también tendrán una opción para disfrutar de la música en vivo. El salsero Lemar, exintegrante de Chiquito Team Band, ofrecerá un concierto en el que hará un recorrido por los temas que han marcado su carrera como solista.

Con una propuesta centrada en la salsa romántica y una impecable puesta en escena, el artista interpretará éxitos como Para siempre, Cuando te toque llorar, y No sé tú, canción que entró en las listas tropicales de Monitor Latino.

Viernes 17 de julio, 10:00 p.m., Ferro Café.