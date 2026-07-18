El merenguero Fernando Villalona atraviesa un delicado estado de salud

Fotografía de archivo del merenguero dominicano Fernando Villalona, quien atraviesa un estado delicado de salud. ( FUENTE EXTERNA )

El merenguero Fernando Villalona suspendió las presentaciones que tenía programadas para este fin de semana, luego de que su equipo médico le indicara reposo absoluto debido a un delicado estado de salud.

La información fue dada a conocer este sábado a través de un comunicado emitido por la oficina del artista, en el que se agradecen las muestras de apoyo, preocupación y las oraciones recibidas por parte de seguidores, empresarios y medios de comunicación.

"Queremos informar que, por indicación de su equipo médico, Fernando se encuentra atravesando un estado de salud delicado que requiere reposo absoluto y supervisión médica", señala el comunicado.

Cancelan presentaciones

Como consecuencia, las presentaciones pautadas para este fin de semana han sido suspendidas, "priorizando su bienestar y una recuperación adecuada".

La oficina del intérprete expresó su confianza en que el artista pueda retomar pronto sus actividades, una vez complete el proceso de recuperación.

"Confiamos en que, con el descanso indicado, el cuidado de sus médicos y el cariño de todos ustedes, podrá regresar muy pronto a los escenarios para seguir compartiendo con el público que tanto aprecia", indica la nota.

Asimismo, agradeció las manifestaciones de solidaridad recibidas y pidió respeto hacia este momento.

"Agradecemos sinceramente su comprensión, sus oraciones y el respeto hacia este momento, seguros de que el apoyo de todos será parte importante de su recuperación", concluye el comunicado.

Hasta el momento, la oficina de Fernando Villalona no ha ofrecido detalles sobre la condición médica que afecta al artista ni el tiempo estimado que permanecerá alejado de los escenarios.

Una de las grandes voces del merengue

Fernando Villalona, conocido popularmente como "El Mayimbe", es considerado una de las figuras más emblemáticas del merengue dominicano. Nacido en Loma de Cabrera, provincia Dajabón, alcanzó la fama a finales de la década de 1970 y durante los años 80 se consolidó como uno de los artistas más populares del país.

A lo largo de su carrera ha interpretado éxitos como "Dominicano soy", "Confundido", "Delirante amor", "Payaso", "Quijote", "Te amo demasiado" y "Mi mujer está celosa", entre muchos otros, además de incursionar en géneros como la bachata, la balada y la música cristiana.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Villalona ha sido reconocido por su potente voz, su versatilidad artística y su influencia en la música popular dominicana, convirtiéndose en uno de los intérpretes más queridos y representativos del país.