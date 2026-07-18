Fernando Villalona está fuera de peligro; es tratado por tres bacterias estomacales

El merenguero dominicano Fernando Villalona, conocido popularmente como "El Mayimbe", se encuentra estable y fuera de peligro, según informó este sábado su familia, luego de la preocupación generada por un comunicado previo en el que se indicaba que atravesaba un delicado estado de salud.

La actualización fue compartida por Fátima Villalona Vicioso, quien explicó que el artista permanece bajo supervisión médica y recibe tratamiento por tres bacterias estomacales.

De acuerdo con la información, el intérprete de Dominicano soy ha mostrado una evolución favorable.

"Fernando Villalona permanece bajo supervisión médica y está respondiendo favorablemente al tratamiento", señala el informe familiar, que además confirma que el artista "está estable y ya no corre peligro inmediato".

Necesita reposo

La familia indicó que, para lograr una recuperación completa, el cantante solo necesita guardar reposo y continuar las indicaciones de los médicos.

La actualización llega horas después de que la oficina del artista anunciara la suspensión de todas las presentaciones programadas para este fin de semana, al informar que Villalona atravesaba un estado de salud delicado que requería reposo absoluto y supervisión médica.

En ese momento no se ofrecieron detalles sobre la condición que afectaba al merenguero, por lo que el nuevo comunicado aclara que el problema de salud está relacionado con la presencia de tres bacterias estomacales.

La familia también agradeció las oraciones, mensajes de apoyo y muestras de cariño que ha recibido el artista en las últimas horas, al tiempo que expresó su confianza en que podrá recuperarse por completo y regresar pronto a los escenarios.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Fernando Villalona es una de las figuras más emblemáticas del merengue dominicano y autor de éxitos como "Dominicano soy", "Delirante amor", "Payaso", "Quijote" y "Te amo demasiado", entre otros.