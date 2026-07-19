Alex Ubago llega a Santo Domingo con su gira "¿Qué pides tú?" por sus 25 años de carrera

El cantante español Alex Ubago repasará los éxitos de su trayectoria como parte de su gira "¿Qué pides tú? 25 aniversario". ( FUENTE EXTERNA )

Si alguna vez cantaste a todo pulmón Sin miedo a nada, Aunque no te pueda ver o A gritos de esperanza, esta será la oportunidad perfecta para volver a escucharlas en vivo.

El cantautor español Alex Ubago regresará a la República Dominicana el próximo sábado 1 de agosto con un concierto en Hard Rock Café Santo Domingo, BlueMall, una cita pensada para revivir los temas que definieron el pop romántico de los años 2000 y que siguen formando parte de la banda sonora de miles de personas.

La presentación, producida por BigStarSD, forma parte de la gira internacional "¿Qué pides tú? 25 aniversario", un recorrido que conmemora el álbum con el que el artista dio el salto a la escena musical y comenzó una carrera que lo ha llevado por los principales escenarios de Europa y Latinoamérica.

Más que un concierto, será un reencuentro entre Ubago y el público dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/image7-14a35232.jpeg

A lo largo de la noche, el cantante interpretará algunos de los temas más representativos de su repertorio, entre ellos Me muero por conocerte, Sin miedo a nada, Aunque no te pueda ver, A gritos de esperanza y ¿Qué pides tú?, además de otras canciones que han acompañado distintas etapas de su trayectoria.

Un recorrido por 25 años de música

Con más de dos décadas de carrera, Alex Ubago se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del pop en español. Su estilo cercano, letras cargadas de emoción y melodías atemporales le han permitido conectar con varias generaciones y mantener vigente un repertorio que continúa sumando seguidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/alex-ubago-portal-1080-1350-c4fe6dc3.jpeg

La gira no solo celebra el aniversario de un disco emblemático, sino también el impacto que sus canciones han tenido en quienes crecieron con ellas. Cada presentación propone un viaje por esos temas que, con el paso del tiempo, siguen despertando recuerdos y emociones.

En Santo Domingo, el espectáculo comenzará a las 9:00 de la noche en Hard Rock Café Santo Domingo, ubicado en BlueMall. Las boletas ya están disponibles a través de SmartTicket.

En un formato más íntimo y cercano, la velada promete convertirse en una experiencia especial para quienes disfrutan de la música que habla de amor, nostalgia y esperanza.

Una oportunidad para reencontrarse con un artista que, 25 años después de su debut, sigue demostrando que hay canciones que nunca pasan de moda.



