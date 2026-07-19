Hermano de Fernando Villalona informa que "El Mayimbe" evoluciona favorablemente

Angelito Villalona ha informado a través de su redes que "El Mayimbe" evoluciona favorablemente. ( FUENTE EXTERNA )

Tras la preocupación que ha generado la noticia sobre el estado de salud de Fernando Villalona, su familia compartió nuevamente una actualización con un mensaje muy alentador.

El popular merenguero dominicano, conocido como "El Mayimbe", se encuentra estable y fuera de peligro, según confirmó este sábado su hermano, Angelito Villalona, a través de un video dirigido a sus seguidores.

En sus declaraciones, explicó que el artista fue ingresado de emergencia durante la madrugada del viernes, alrededor de las 4:00 am, luego de presentar un fuerte dolor de estómago, acompañado de temblores y una intensa sensación de angustia.

Durante varias horas, los médicos realizaron distintos estudios para determinar el origen del malestar.

Afortunadamente, los resultados permitieron identificar la causa. De acuerdo con Angelito, los especialistas detectaron tres bacterias que estaban provocando la condición de salud del intérprete, quien desde entonces ha respondido de manera favorable al tratamiento médico.

La familia pide respeto y oraciones

Aunque la evolución de Fernando Villalona es positiva, su hermano explicó que los médicos recomendaron que el cantante permanezca sin recibir visitas mientras continúa su proceso de recuperación.

Asimismo, confirmó que algunas de las presentaciones artísticas previstas fueron suspendidas para permitir que el merenguero descanse y se concentre en recuperar completamente su salud antes de regresar a los escenarios.

Durante su mensaje, Angelito también aprovechó para agradecer las innumerables muestras de cariño recibidas en las últimas horas y pidió a quienes siguen la trayectoria del artista que continúen orando por su pronta recuperación.

"La oración es lo más importante", expresó, al tiempo que extendió esa petición por la salud de la esposa del merenguero Peña Suazo, quien también atraviesa un delicado momento de salud.

Por ahora, la familia aseguró que continuará informando sobre la evolución de "El Mayimbe", mientras el artista permanece bajo observación médica y enfocado en su recuperación.



