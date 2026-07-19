Show de medio tiempo del Mundial 2026: a qué hora empieza en RD y quiénes se presentarán

Madonna, Justin Bieber y, por supuesto, Shakira encabezarán, junto a más artistas, el primer show de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA. ( FUENTE EXTERNA )

La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo entre Argentina y España. También marcará un antes y un después para la FIFA con el estreno del primer Halftime Show en la historia de una Copa del Mundo.

Después de casi un siglo en el que el descanso del partido sirvió únicamente para que los jugadores recuperaran energías, este domingo 19 de julio el entretiempo se transformará en un espectáculo musical de escala global, inspirado en el exitoso formato del Super Bowl.

Para los espectadores en República Dominicana, el partido comenzará a las 3:00 de la tarde, por lo que se estima que el show de medio tiempo inicie entre las 4:00 y las 4:15 p. m..

Aunque el concierto tendrá una duración aproximada de 17 minutos, el descanso completo será un poco más extenso debido al montaje y desmontaje del escenario.

Un cartel repleto de estrellas

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La FIFA apostó por una producción sin precedentes para esta primera edición del Halftime Show. El espectáculo estará encabezado por Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS, quienes compartirán escenario con invitados especiales como Burna Boy, el PS22 Chorus y la participación de personajes de Sesame Street y The Muppets.

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La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, mientras que el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel también formará parte de la producción.

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Uno de los momentos más esperados del Halftime Show será la participación de Shakira, quien interpretará "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026, que recientemente también lanzó en español.

La artista colombiana compartirá el escenario con el cantante nigeriano Burna Boy y el grupo juvenil ugandés Ghetto Kids, en una actuación que promete combinar música, baile y la diversidad cultural que caracteriza a esta edición de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la música comenzará mucho antes del pitazo inicial. La ceremonia de clausura, prevista para la 1:30 de la tarde (hora local del evento), contará con las actuaciones de Laura Pausini y Robbie Williams, además de la participación de figuras como Tom Cruise, IShowSpeed, Nicole Scherzinger y Post Malone.

Uno de los momentos más emotivos llegará con la interpretación del himno nacional de Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Más que un partido

Con esta apuesta, la FIFA busca convertir la final del Mundial en una experiencia que combine deporte y entretenimiento, siguiendo el modelo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos.

Hasta ahora, las Copas del Mundo solo incluían ceremonias antes del inicio del partido.

A partir de 2026, el descanso también tendrá un papel protagónico, ofreciendo un espectáculo pensado para cautivar tanto a los aficionados que estarán en el estadio como a los cientos de millones de personas que seguirán la transmisión desde distintos rincones del mundo.

Si el partido ya promete emociones dentro de la cancha, el entretiempo será otro de los grandes atractivos de una final que aspira a hacer historia dentro y fuera del fútbol.



