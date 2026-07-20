Balance de la cartelera musical en primer semestre del 2026

Romeo Santos y Bad Bunny en el Estadio Olímpico en el inicio de la gira "DTMF" en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana se ha consolidado como un epicentro de grandes espectáculos en el Caribe. Por sus escenarios han pasado algunas de las giras más exitosas de los últimos años, con artistas como Juan Luis Guerra, Luis Miguel, Coldplay o Bad Bunny.

Sin embargo, el ritmo de presentaciones de mediano y gran formato ha sido moderado durante los primeros meses de este año.

Un levantamiento de la programación realizado por Diario Libre evidencia que entre enero y junio de 2026 se celebraron alrededor de 33 espectáculos y eventos, frente a los aproximadamente 50 registrados en el mismo período de 2025, de acuerdo con una estimación basada en la programación consultada en la plataforma virtual de boletería Uepa Tickets.

A pesar de la reducción de la cantidad, que puede remontarse en los meses siguientes, la calidad de la cartelera se ha mantenido con propuestas de primer nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/chanyanne-concierto-abril-2026-1-367fc098.jpg (FUENTE EXTERNA)

Entre los principales espectáculos celebrados este año figuran los conciertos de:

Juan Luis Guerra 4.40 en el Estadio Cibao; Yandel Sinfónico, Isabel Pantoja y Maroon 5, en Altos de Chavón.

Una nueva edición del festival Isle of Light; las presentaciones de Ed Sheeran, Chayanne y Kany García en el Estadio Quisqueya; o Laura Pausini en el Óvalo de la Feria Ganadera; además de teatro y música clásica.

Las producciones estuvieron a cargo de Saymon Díaz, Gamal Haché, César Suárez Jr., Pav Events y ED Live.

Evaluación en 2025

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/30082025-barbarella-2025-matias-boncosky49-1387221c.jpg El cantante El Alfa durante el set de Dj Snake en Barbarella 2025. (MATÍAS BONCOSKY)

La estimación realizada por Diario Libre indica que durante 2025 se efectuaron más de 100 eventos entre conciertos, festivales, musicales, teatro y humor.

En el período comprendido entre enero y julio de ese año tuvieron lugar cerca de 50 eventos en distintos aforos, una cifra reducida en este periodo.

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El 2025 estuvo marcado por la tragedia del Jet Set, ocurrida en abril, tras la cual varios eventos fueron pospuestos o cancelados.

Shakira, Christian Nodal, Sting, Jesús Adrián Romero, Diego Torres o Camila no se presentaron en el país por distintas razones.

A ello se sumó que escenarios de gran capacidad, como el Palacio de los Deportes y el Estadio Olímpico Félix Sánchez, permanecían inmersos en trabajos de adecuación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se efectuarán del 24 de julio al 8 de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/bad-bunny-en-el-estadio-olimpicojpg-whatsapp-image-2025-11-21-at-102240-pm-7b4ce89a-d8e04aaf.jpeg Bad Bunny durante la primera de dos noches en el Estadio Olímpico en noviembre de 2025. (DANIELA PUJOLS)

Para el reconocido empresario Luis Medrano, el balance es positivo, pero reconoce que diversos factores inciden como los fenómenos naturales y la falta de patrocinio. "Antes las marcas de consumo masivo iban detrás de diferentes nichos de clientes. Hoy se ha reducido, y eso hace que, faltando cierta cantidad de tiempo, el empresario o hasta el mismo artista, entiendan que se debe posponer el evento", reflexiona Medrano a DL.

A pesar de todo, 2025 logró cerrar con importantes espectáculos de convocatoria masiva, con el inicio de la gira mundial de Bad Bunny "Debí tirar más fotos", además del regreso de Barbarella y los boricuas Anuel y Eladio Carrión.

El empresario Saymon Díaz, presidente de SD Concerts, explicó en un encuentro con la prensa celebrado en abril que traer artistas de primer nivel a la República Dominicana representa un reto mayor que en otros mercados.

"Somos una isla. El costo de producir un evento aquí es, en promedio, más alto que en otros países porque para venir aquí el artista tiene que perder casi una semana", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/andrea-bocelli-concierto-2024-olimpico-concierto-de-andrea-bocelli-en-estadio-olimpico-focus-min03-min014-896-504-60f32e88.jpg El astro Andrea Bocelli durante su gira de 30 aniversario en el Estadio Olímpico en 2024. (FUENTE EXTERNA)

En el último lustro, la industria del entretenimiento dominicana sufrió un duro golpe con la pandemia y consolidó su recuperación entre 2022 y 2024, con las presentaciones de ídolos como Michael Bublé, Elton John, Ana Gabriel, Ricky Martin, Coldplay, Karol G o Aventura, -con un récord de cuatro funciones en el Estadio Olímpico-, además de Juan Luis Guerra, Sting y Andrea Bocelli.

La intensidad de la cartelera entre 2023 y 2024 elevó las expectativas para los años siguientes y confirmó la consolidación de Dominicana como un destino para las grandes giras. 2025 no logró igualar estos hitos.

Regreso esperado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/festival-presidente-08122025-lanzamiento-festival-presidente-2026-kevin-rivas3-f4c03cad.jpg Anuncio oficial del Festival Presidente. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

Las perspectivas para el segundo semestre de 2026 lucen más alentadoras. Entre los artistas anunciados figuran Arcángel, David Bisbal, Ricardo Montaner, Nicky Jam, Sin Bandera y Ramón Orlando y sus amigos.

Pero el principal impulso de la temporada llegará con el Festival Presidente, que regresará en diciembre tras nueve años de ausencia y aspira a cerrar por todo lo alto la agenda artística nacional.

Al anunciar el regreso del festival, el presidente de Cervecería Nacional Dominicana, Fabián Suárez, destacó el impacto que este tipo de iniciativas genera para el país. "Creemos en el potencial del país, en la capacidad de su gente y en el valor que tienen la cultura, la música y el entretenimiento para generar oportunidades, impulsar sectores económicos y proyectarnos ante el mundo", expresó.

El evento volverá a convertir al país en punto de encuentro para miles de dominicanos residentes en el exterior y turistas que viajan para disfrutar de sus artistas favoritos.

Auge de eventos entre 2023-2025

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/karol-g-en-el-estadio-olimpico-1-a21dcbd1.jpg Karol G se presentó con dos funciones en el Estadio Olímpico en 2024. (FUENTE EXTERNA)

2023

Michael Bublé

Arcángel

Ana Gabriel

Rod Stewart

Elton John

Ricky Martin Sinfónico

Sin Bandera y Reik

Jorge Drexler

Isle of Light 2023

Eladio Carrión

Il Volo

El Torito







2024

Aventura (cuatro funciones)

Luis Miguel

Karol G (dos funciones).

Juan Luis Guerra

Capitalia (JLG, Sting, Juanes)

Andrea Bocelli

Alejandro Fernández

Kany García

Morat

Andrés Cepeda y Santiago Cruz

Young Miko

Ana Gabriel (cierre de gira)

2025

Bad Bunny (dos funciones)

Barbarella

Anuel

Eladio Carrión

Jhayco

Temporadas de Jazz

Wisin, Jowell & Randy

Emmanuel

Rubby Pérez "Infinito"

Ilegales 30 años

Barak "Dios fuerte"

José Luis Rodríguez "El Puma"