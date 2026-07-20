Cecilia García recibe emotivo homenaje en Baní por su trayectoria artística

Cecilia García recibe la placa de reconocimiento de manos del vicepresidente de Industrias Banilejas (Induban), Jorge Perelló; la directora del Centro Cultural Perelló, Julia Castillo; el presidente de Eventos Prandy, Felipe Prandy; y la presidenta de la Fundación Sur ApoyArte, Nikaury Mejía, durante el homenaje celebrado en Baní en honor a sus más de cinco décadas de trayectoria artística. ( SUMINISTRADA )

La artista Cecilia García fue homenajeada por su destacada trayectoria de más de cinco décadas en los escenarios, durante un acto celebrado en el Centro Cultural Perelló, organizado por Industrias Banilejas (Induban), la Fundación Sur ApoyArte, el Centro Cultural Perelló y la Alcaldía de Baní.

La actividad tuvo lugar el pasado sábado en el auditorio Manuel de Jesús Perelló y reunió a representantes del sector empresarial, cultural y a las principales autoridades de la provincia Peravia.

La placa de reconocimiento fue entregada por el vicepresidente ejecutivo de Industrias Banilejas (Induban), Jorge Perelló; la directora del Centro Cultural Perelló, Julia Castillo; Margarita D'Mondesert Perelló.

También estuvieron presentes el presidente de Eventos Prandy, Felipe Prandy; y la presidenta de la Fundación Sur ApoyArte, Nikaury Mejía, quienes resaltaron la extraordinaria contribución de la artista al desarrollo del arte y la cultura dominicana.

Durante la ceremonia, el Ayuntamiento de Baní declaró a Cecilia García Visitante Distinguida, mediante una resolución firmada por el alcalde Santo Ramírez y el presidente de la Sala Capitular, Freddy de los Santos, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y sus vínculos con la provincia.

La gobernadora de Peravia, Yadira Báez, también le hizo entrega de un arreglo floral, mientras que el artista plástico Isaac Soto le obsequió un retrato realizado en técnica de carboncillo con la imagen de la homenajeada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/homenaje-a-cecilia-2bb0579a.jpeg Una vista del público que acudió al acto el pasado sábado. (SUMINISTRADA)

Cecilia García: "Fue una noche que nunca olvidaré"

Visiblemente emocionada, Cecilia García agradeció el reconocimiento y recordó los profundos lazos familiares que mantiene con Baní, tierra de donde era oriunda su madre y donde transcurrieron muchos de los momentos más felices de su infancia.

"Realmente no tengo palabras para describir la emoción que sentí. Fue un acto sencillo, auténtico, lleno de amor, cariño y sinceridad. Baní tiene un significado muy especial para mí porque es la tierra de mi madre, de mis abuelos y de mis tíos. Aquí pasé largas temporadas de vacaciones y viví momentos inolvidables", expresó.

La artista recordó que Felipe Prandy fue una de las primeras personas en reconocer su trabajo cuando apenas comenzaba su carrera artística, durante un homenaje celebrado en Baní en 1969.

"Hoy, más de cincuenta años después, vuelve a ser protagonista de otro reconocimiento, junto a la familia Perelló y este maravilloso Centro Cultural Perelló. Eso tiene un significado muy especial para mí", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/homenaje-a-cecilia-garcia1-caedc428.jpeg Un emotivo acto para celebrar la trayectoria y vida de Cecilia García en el Centro Cultural Perelló. SUMINISTRADA )

García destacó además la labor que realiza el Centro Cultural Perelló como uno de los espacios más importantes para la promoción del arte y la cultura en el país.

"Es un centro extraordinario, donde se imparten clases, se realizan exposiciones, clubes de lectura para niños y jóvenes, premiaciones y una amplia agenda cultural. Es un espacio necesario para nuestra sociedad y debemos apoyarlo siempre", afirmó.

La artista confesó que uno de los momentos más emotivos de la noche fue reencontrarse con personas que conocieron a su familia y le compartieron recuerdos de sus abuelos, su madre y sus tíos.

"Me emocionó muchísimo reencontrarme con personas que hacía muchos años no veía y escuchar tantas anécdotas de mi familia. Todavía no salgo de la emoción que vivimos esa noche", comentó.

Cecilia García estuvo acompañada por su esposo, el reputado psiquiatra Segundo Imbert Brugal, y por su hijo Hatuey De Camps García y del dramaturgo y actor Carlos Espinal.

Una noche de cultura y reconocimientos

La actividad reunió a destacadas personalidades del ámbito artístico, cultural y empresarial. Entre los asistentes estuvieron el maestro Rafael Solano , acompañado de su hija Patricia Solano ; los cantantes Frank Ceara , Adalgisa Pantaleón y Alicia Baroni ; la presentadora y actriz Robmariel Olea , así como empresarios, gestores culturales y numerosas personalidades de la provincia Peravia .

, acompañado de su hija ; los cantantes , y ; la presentadora y actriz , así como empresarios, gestores culturales y numerosas personalidades de la provincia . La velada concluyó con una presentación artística de Alicia Baroni, quien interpretó dos canciones: una de su autoría y otra inspirada en Baní, poniendo el broche de oro a una noche dedicada a celebrar la vida, la trayectoria y el legado de una de las figuras más queridas y respetadas del arte dominicano.