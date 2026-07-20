"La verdad prevalecerá": Charlie Zaa responde por investigación sobre presuntos nexos con paramilitares

El cantante colombiano Charlie Zaa ha respondido a una investigación sobre sus propiedades presuntamente vinculadas a paramiliares. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante colombiano Charlie Zaa aseguró que demostrará el origen lícito del patrimonio de su familia, luego de que las autoridades ocuparan cuatro propiedades dentro de una investigación que busca establecer si los bienes guardan relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El artista, cuyo nombre de nacimiento es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, aclaró que las medidas adoptadas no representan una condena ni una decisión definitiva de extinción de dominio.

"El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio", expresó Zaa en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Medidas cautelares

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretó medidas cautelares sobre cuatro inmuebles valorados en más de 45,467 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 14.1 millones de dólares. Las propiedades están situadas en Girardot, en el departamento de Cundinamarca, y en Ibagué, capital del Tolima.

Entre los bienes ocupados figuran un centro comercial, un hotel y dos discotecas. Reportes de medios colombianos identifican las propiedades como el centro comercial El Oasis, las discotecas Capachos y Solaris y el hotel Boutique Monasterio Rizón.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía colombiana ejecutaron la ocupación y el registro de los inmuebles en coordinación con otras autoridades. Los bienes serían entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas mientras avanza el proceso judicial.

Fiscalía pide abrir investigación penal

Además del proceso patrimonial, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio remitió copias para que se investigue penalmente al intérprete por sus presuntos nexos con el desaparecido grupo paramilitar.

Según Caracol Radio, la decisión se produjo después de inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios de registros, testimonios y peritajes contables realizados para determinar la procedencia y trazabilidad de los activos.

La hipótesis de la Fiscalía es que algunas propiedades podrían haber formado parte de un entramado utilizado para ocultar o legitimar recursos atribuidos al Bloque Tolima de las AUC.

Las investigaciones mencionan al exjefe paramilitar Diego José Martínez Goyeneche, conocido como "Daniel", quien estuvo al mando de esa estructura armada y se desmovilizó en 2005. Versiones entregadas por antiguos integrantes de las AUC relacionaron al cantante con supuestos negocios o propiedades manejadas por medio de terceros.

Estas afirmaciones forman parte de testimonios e hipótesis investigativas y todavía no han sido establecidas mediante una sentencia judicial definitiva.

Charlie Zaa defiende sus bienes

El cantante afirmó que durante más de tres décadas ha construido su carrera y el patrimonio familiar mediante el trabajo artístico, y señaló que su defensa comenzará a aportar las pruebas sobre la procedencia de los bienes.

"Las medidas conocidas por la opinión pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes", sostuvo.

Zaa también aseguró que ha atendido los requerimientos de las autoridades y que continuará colaborando con la justicia colombiana.

"He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad", manifestó.

El artista pidió que no se emitan conclusiones anticipadas mientras los tribunales examinan las pruebas presentadas por las partes.

"No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá", concluyó.

El intérprete de boleros aseguró que continuará desarrollando su carrera y mantendrá las presentaciones correspondientes a su gira "Nacer de nuevo" mientras avanza el procedimiento judicial.