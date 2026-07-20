×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Puntacana Food Fest Corales
Puntacana Food Fest Corales

Puntacana Food Fest Corales: música, sabor y diversión

Transfusión, Laura Rivera, Riccie Oriach y Solo Fernández pusieron la banda sonora a la gastronomía y el entretenimiento

  • Laura Ortiz Güichardo - Twitter
Expandir imagen
Puntacana Food Fest Corales: música, sabor y diversión
El repertorio de Transfusión combinó pop, rock y ritmos afrocaribeños. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

 El Corales Puntacana Championship volvió a demostrar que la experiencia va mucho más allá del golf. Paralelamente al torneo del PGA Tour, el Puntacana Food Fest Corales Edition reunió a cientos de asistentes en un ambiente donde la música en vivo, la gastronomía y las actividades recreativas fueron los grandes protagonistas.

La programación artística arrancó con Transfusión, la banda liderada por Héctor Aníbal, que ofreció un concierto cargado de pop, rock y ritmos afrocaribeños. La agrupación compartió escenario con Laura Rivera y Riccie Oriach, quienes aportaron algunos de los momentos más aplaudidos de la noche. Rivera emocionó al público con interpretaciones de Soy y Te regalo, mientras que Oriach contagió su energía con temas como La dueña y La guayaba. El cierre llegó con Salir contigo esta noche y Dame el amor, interpretadas por los tres artistas.

Expandir imagen
Laura Rivera conquistó al público con su poderosa voz.
Laura Rivera conquistó al público con su poderosa voz. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)
Expandir imagen
Riccie Oriach imprimió su característico estilo en el escenario.
Riccie Oriach imprimió su característico estilo en el escenario. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)
Expandir imagen
El grupo Solo Fernández recorrió sus temas más conocidos.
El grupo Solo Fernández recorrió sus temas más conocidos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)
Expandir imagen
La diversión garantizada con una mesa de tenis de mesa.
La diversión garantizada con una mesa de tenis de mesa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

    Al día siguiente, el relevo musical estuvo a cargo de Solo Fernández, cuya propuesta conectó de inmediato con un público mayoritariamente joven. 

    Canciones como Magia, Error, Rompecabezas, Quiero conocerte, Solo tú y Viceversa mantuvieron el ambiente festivo, que se extendió con las mezclas de varios DJ.

    RELACIONADAS

    La experiencia también tuvo un atractivo especial para los amantes de la buena comida. El Food Fest reunió una amplia oferta gastronómica con opciones que iban desde pizzas, pollo frito y hot dogs hasta una variada selección de postres, helados y, por supuesto, bebidas. 

    Para completar la jornada, los asistentes disfrutaron de dominó, mesas de tenis de mesa,   simuladores de carreras y diferentes activaciones, consolidando al Puntacana Food Fest Corales Edition como uno de los espacios más animados y concurridos del campeonato.

    TEMAS -
    • Compartir por Twitter

    Periodista de Revista. Le apasiona escribir sobre salud mental y relaciones de pareja. De no ser periodista, sería psicóloga con un blog.