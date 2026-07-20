Puntacana Food Fest Corales: música, sabor y diversión

El repertorio de Transfusión combinó pop, rock y ritmos afrocaribeños. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Corales Puntacana Championship volvió a demostrar que la experiencia va mucho más allá del golf. Paralelamente al torneo del PGA Tour, el Puntacana Food Fest Corales Edition reunió a cientos de asistentes en un ambiente donde la música en vivo, la gastronomía y las actividades recreativas fueron los grandes protagonistas.

La programación artística arrancó con Transfusión, la banda liderada por Héctor Aníbal, que ofreció un concierto cargado de pop, rock y ritmos afrocaribeños. La agrupación compartió escenario con Laura Rivera y Riccie Oriach, quienes aportaron algunos de los momentos más aplaudidos de la noche. Rivera emocionó al público con interpretaciones de Soy y Te regalo, mientras que Oriach contagió su energía con temas como La dueña y La guayaba. El cierre llegó con Salir contigo esta noche y Dame el amor, interpretadas por los tres artistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/imagen-laura-e9d108c9-540da3be.jpg Laura Rivera conquistó al público con su poderosa voz. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/imagen-whatsapp-image-2026-07-17-at-112010-pm-8aa1b04f.jpg Riccie Oriach imprimió su característico estilo en el escenario. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/imagen-whatsapp-image-2026-07-19-at-114913-am-8965157d.jpg El grupo Solo Fernández recorrió sus temas más conocidos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/imagen-experiencia-2-3db16e28-69076fb5.jpg La diversión garantizada con una mesa de tenis de mesa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ >

Al día siguiente, el relevo musical estuvo a cargo de Solo Fernández, cuya propuesta conectó de inmediato con un público mayoritariamente joven.

Canciones como Magia, Error, Rompecabezas, Quiero conocerte, Solo tú y Viceversa mantuvieron el ambiente festivo, que se extendió con las mezclas de varios DJ.

La experiencia también tuvo un atractivo especial para los amantes de la buena comida. El Food Fest reunió una amplia oferta gastronómica con opciones que iban desde pizzas, pollo frito y hot dogs hasta una variada selección de postres, helados y, por supuesto, bebidas.

Para completar la jornada, los asistentes disfrutaron de dominó, mesas de tenis de mesa, simuladores de carreras y diferentes activaciones, consolidando al Puntacana Food Fest Corales Edition como uno de los espacios más animados y concurridos del campeonato.