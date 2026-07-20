"I Love Dembow" presenta oficialmente su carroza para la Gran Parada Dominicana del Bronx

El artista Kiko El Crazy fue distinguido con I Love Dembow por su aporte a la internacionalización del dembow dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

La plataforma cultural "I Love Dembow" presentó oficialmente la carroza I Love Dembow y el álbum del mismo nombre dos iniciativas que buscan fortalecer el posicionamiento del ritmo dominicano como una expresión cultural con alcance internacional.

La actividad fue desarrollada bajo una innovadora temática inspirada en las tradicionales fiestas de garaje, consideradas por muchos como el escenario donde nació y comenzó a desarrollarse el movimiento del dembow en los barrios de la República Dominicana.

La ambientación rindió homenaje a las raíces del género y permitió recrear la esencia de una cultura musical que hoy representa uno de los principales productos de exportación del entretenimiento dominicano.

La ceremonia fue conducida por las comunicadoras Giselle Jorge "La Perris" y Yunior Reyes, quienes dieron paso a una noche de reconocimientos y anuncios que resaltaron el impacto que el dembow ha tenido dentro y fuera del país.

Reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/6fd13024-f5c4-420f-a201-8d4fbb63a1f8-2c429204.jpg La Mundial Media y Kiko el Crazy.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la entrega de reconocimientos especiales a personalidades cuya trayectoria ha sido determinante para el crecimiento del movimiento urbano.

El artista Kiko El Crazy fue distinguido por su aporte a la internacionalización del dembow dominicano, convirtiéndose en uno de los principales exponentes del género en escenarios de Estados Unidos, Europa y América Latina.

Asimismo, el veterano DJ Boyo recibió un reconocimiento como pionero del dembow, por su invaluable contribución durante los primeros años de un movimiento que hoy forma parte de la identidad musical dominicana.

También fueron homenajeados DJ Shakirax, por su respaldo constante a la difusión del género, y Jesús Jiménez, fundador y CEO de Reconocidos.com, por su labor desde los medios digitales impulsando el talento urbano dominicano y documentando la evolución del movimiento durante más de una década.

Como parte de la ceremonia fueron entregadas medallas al mérito a destacadas figuras e instituciones por sus aportes al desarrollo de la música urbana dominicana.

Entre los homenajeados estuvieron Gaylen La Moyeta, Yomel El Meloso, Hanel Pna, Shawn Patterson, 3rd Eye Records, Giselle Jorge "La Perris", Anthony Quinn, DJ Topo, Promo 809 y el programa QTV, quienes han contribuido desde distintas áreas al fortalecimiento del género.

Durante la actividad también fue presentado oficialmente el álbum "I Love Dembow", una producción discográfica que será lanzada bajo el sello 1309 Sound Empire y que reúne ocho temas inéditos con la participación de Bigoblin, Cheiq y Kiko El Crazy, bajo la producción musical de Mega Divo y Moncholo, dos de los productores más influyentes de la escena urbana actual.

La plataforma I Love Dembow es una iniciativa producida por La Vie Media, La Mundial Media Group y el sello 1309 Sound Empire, concebida para reconocer a los protagonistas del movimiento, promover nuevos talentos y proyectar el dembow como una de las expresiones culturales más importantes de la República Dominicana.