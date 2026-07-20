Melymel: "Conocí a mi papá a los 15 y mi mamá me dejó en un orfanato"

Melymel en una imagen de archivo publicada en Instagram. ( @LUISCANOFOTO )

La rapera dominicana Melymel abrió su corazón como pocas veces lo había hecho y compartió con sus seguidores algunos de los episodios más difíciles de su vida, una historia marcada por el abandono, las carencias y la superación personal.

A través de una extensa reflexión publicada en sus redes sociales, la intérprete reveló que nació producto de una infidelidad y que conoció a su padre biológico cuando tenía 15 años. También contó que, tras la decisión de su madre de no seguir criándola, fue enviada a un orfanato.

La artista explicó que antes de ingresar a esa institución pasó por un centro de menores, donde una jueza determinó su situación legal.

"Cuando te emancipan, no vas al orfanato, primero pasas por la cárcel de menores hasta que decidan tu suerte", escribió, al recordar que la magistrada Kenia Peralta fue quien firmó los documentos que cambiaron el rumbo de su vida.

Melymel recordó que desde muy joven tuvo que buscar distintas maneras de ganarse la vida. Entre ellas, mencionó que hacía "cerquillos" en el sector San Carlos para obtener ingresos, aunque dejó claro que nunca estuvo dispuesta a sacrificar sus principios.

"Me la buscaba hasta haciendo cerquillos en San Carlos, pero no vendí mi cuerpo ni mi paz", expresó.

La rapera también confesó que durante su adolescencia fue atea. Según explicó, sentía resentimiento hacia Dios por las circunstancias que le había tocado vivir y pasó varios años estudiando diferentes religiones con la intención de refutar su existencia.

Sin embargo, aseguró que ese proceso terminó transformando su manera de pensar.

"Entendí y acepté que si no pasaba por fuego, no habría construido la personalidad que tengo", afirmó.

Melymel recordó que comenzó a hacerse conocida en la escena del rap cuando apenas tenía 17 años, rodeada de colegas mayores que ella. En ese contexto, dijo sentirse orgullosa de haber construido una carrera sin escándalos relacionados con su vida íntima.

La artista sostuvo que su trayectoria le permite hoy hablar con autoridad porque, según sus palabras, "trabajó como un hombre sin dejar de ser mujer".

Asimismo, destacó que todas las relaciones sentimentales que hizo públicas fueron formales y aseguró que cada hombre que asumió una relación con ella públicamente le entregó un anillo de compromiso.

En su publicación, la exponente urbana también compartió su visión sobre el perdón y las relaciones humanas.

Afirmó que no cree que las malas experiencias justifiquen hacer daño a otras personas y calificó esa postura como una muestra de cobardía.

"Perdono, pero nunca le devuelvo acceso a quien me demuestra con patrones de conducta que es traidor", escribió.

La rapera recordó además que se divorció a los 23 años del padre de su único hijo y aseguró que, pese a su juventud, entendió que desacreditar públicamente a alguien con quien se compartió una parte importante de la vida habla más de quien lo hace que de la otra persona.

"De mi vida se hacen cinco series"

Al concluir su mensaje, Melymel afirmó que nunca ha utilizado su historia para despertar compasión mediática, pese a considerar que su vida podría inspirar varias producciones audiovisuales.

"De mi vida se hacen cinco series y nunca me vieron en los medios dando lástima", expresó.

La artista definió los valores que, asegura, guían su vida: la lealtad, porque conoce el dolor de la traición; la honestidad, porque entiende que la palabra debe tener peso; la coherencia, para actuar conforme a sus principios; y la justicia, porque sabe lo que significa ver triunfar a quienes perjudican a otros.

Finalmente, sostuvo que nunca ha sido una persona que presume logros sin fundamento porque, según dijo, vivió y superó las etapas más difíciles de su vida antes de alcanzar la fama.